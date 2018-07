Kobe Bryant diz não se preocupar com nova lesão

LOS ANGELES - Uma semana após ter confirmada nova lesão, Kobe Bryant não parece preocupado com seus problemas físicos. O astro dos Los Angeles Lakers lamenta é a ausência em jogos decisivos, como o que causou nova derrota a sua equipe, na noite de quarta-feira, em rodada da NBA. O Lakers foi derrotado pelo Miami Heat, diante de sua torcida.

"É estranho vir aqui no Natal e não jogar. É uma sensação estranha, mas estou aqui para apoiar meus companheiros", afirmou o jogador, que vai ficar afastado das quadras pelas próximas cinco semanas.

A nova lesão foi constatada apenas dez dias depois do seu retorno aos jogos, após uma sequência de oito meses sem pisar numa quadra. A longa ausência se deveu a uma grave contusão no Tendão de Aquiles. Desta vez, o problema consiste em uma pequena fratura na tíbia.

Kobe, no entanto, evita valorizar a nova lesão, que quase atingiu o joelho. "Tive sorte de não ter acontecido nada com o menisco (do joelho", afirmou, antes de revelar a surpresa com a lesão. "Não sabia que tinha havido uma fratura. Achei que era apenas uma luxação. Pensei que o médico estava brincando comigo".

O astro mantém a calma. Sua maior preocupação ainda é a lesão anterior. "Meu joelho não me preocupa. A maior questão é se o Tendão de Aquiles vai afetar meu jogo. Estava bem forte. Mas meu espírito está bem. Me sinto mais concentrado do que em toda a minha carreira."