Kobe Bryant encerra série de dez derrotas dos Lakers na NBA

O Los Angeles Lakers contou com a melhor atuação de Kobe Bryant na sua temporada de despedida da NBA para encerrar uma série de dez derrotas. Em casa, o astro anotou 38 pontos, incluindo sete cestas de três, e liderou a equipe no triunfo por 119 a 115 sobre o Minnesota Timberwolves.

Bryant teve uma atuação que lembrou os seus melhores momentos na NBA, levando os Lakers a encerrarem um jejum de vitórias que vinha desde 12 de janeiro. Além disso, o time não havia perdido dez partidas consecutivas desde 1994, sequência agora encerrada pelo pior time da Conferência Oeste da NBA.

Os Lakers chegaram a desperdiçar uma vantagem de 16 pontos no segundo tempo do duelo, mas ainda assim conseguiram a vitória. Para impedir o novo tropeço, Bryant marcou 14 dos 18 pontos que o time marcou nos 5min02 finais do duelo. E outro destaque da equipe foi Lou Williams, que fez 20 pontos.

Andrew Wiggins liderou a produção ofensiva dos Timberwolves ao marcar 30 pontos. Mesmo assim, o time sofreu a quinta derrota consecutiva e só venceu dois dos últimos 18 confrontos. Assim, está em penúltimo lugar no Oeste, só à frente do Lakers.

Sob o comando do treinador interino Earl Watson, o Phoenix Suns não resistiu ao Toronto Raptors e perdeu em casa por 102 a 97. Kyle Lowry acertou cinco arremessos de três para o time canadense e fechou a partida com 26 pontos, quatro a mais do que DeMar DeRozan.

Assim, os Raptors se recuperaram da derrota para o Denver Nuggets na última segunda-feira, quando tiveram uma série de 11 vitórias, a melhor da sua história, encerrada. O time canadense é o vice-líder da Conferência Leste.

Markieff Morris somou 30 pontos e 11 rebotes pelos Suns, enquanto o novato Devin Booker anotou 27, com seis cestas de três. Com cinco derrotas seguidas e 20 nos últimos 22 duelos, o Phoenix Suns é o terceiro pior time da Conferência Oeste.

O Houston Rockets encerrou encerou uma sequência de três derrotas ao superar o Miami Heat por 105 a 102, na noite de terça-feira. James Harden anotou 26 pontos e distribuiu 14 assistências para os Rockets, sétimo colocado do Oeste. O time não contou com Dwight Howard, pois o pivô cumpriu um jogo de suspensão por realizar contato físico com um árbitro durante partida no fim de semana.

Luol Deng marcou 17 pontos para o Heat, que vinha embalado por quatro vitórias, a sua maior sequência neste campeonato, e ocupa a sexta posição na Conferência Leste.

Também pela rodada de terça, o Portland Trail Blazers superou o Milwaukee Bucks por 107 a 95, em casa, e assegurou o quinto triunfo seguido e o nono nos últimos 11 duelos. C.J. McCollum anotou 30 pontos e Damian Lillard conseguiu o seu 11º "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na temporada, com 14 pontos e 12 assistências. Khris Middleton marcou 21 pontos pelo Bucks, que acumula quatro derrotas seguidas e seis nos últimos sete duelos.

Já o Boston Celtics, em boa fase, conseguiu a quinta vitória nos últimos seis confrontos ao superar o New York Knicks, fora de casa, por 97 a 89.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

