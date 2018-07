Kobe Bryant faz 39 pontos em vitória do Lakers na NBA

Outro astro que brilho nesta sexta-feira foi Kevin Durant, que liderou o Oklahoma City Thunder para uma vitória por 109 a 94 sobre o Houston Hockets, em casa. O jogador, um dos favoritos a ser o MVP da temporada, anotou 26 pontos e foi decisivo para que o Thunder chegasse à sua sexta vitória em oito jogos, se mantendo como líder da Conferência Oeste.

Com a mesma campanha está o Denver Nuggets, que contou com a volta de Nenê para superar o New Orleans Hornets por 96 a 88. O brasileiro permaneceu em quadra por 24 minutos, mas só anotou seis pontos, pegando ainda oito rebotes. Ele não jogava desde o dia 1.º de janeiro.

Se Nenê foi discreto, ficou com Anderson Varejão a função de ser o destaque brasileiro da rodada. O pivô teve um "double-double" de 13 rebotes e 12 pontos na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Minnesota Timberwolves por 98 a 87. Já Leandrinho teve apenas 15 minutos em quadra e só anotou dois pontos para o Toronto Raptors na derrota por 97 a 85 para o New Jersey Nets.

Líder da Conferência Leste e com a melhor campanha da temporada, o Chicago Bulls passou pelo Orlando Magic por 97 a 83. Por mais que Dwight Howard tenha feito 28 e pego 15 rebotes, falou mais alto o conjunto do Bulls, que teve 21 pontos de Derrick Rose e Luol Leng e outros 20 de Carlos Boozer.

Outro que brilhou na rodada desta sexta-feira foi Carmelo Anthony. O astro de Nova York fez 37 no triunfo do Knicks por 99 a 96 sobre o Washington Wizards. No garrafão, Amare Stoudemire e Tyson Chandler tiveram "double-double", um com 23 pontos e 12 rebotes, o outro com 12 pontos e 15 rebotes.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira na NBA:

Toronto Raptors 85 x 97 New Jersey Nets

Philadelphia 76ers 96 x 73 Detroit Pistons

Washington Wizards 96 x 99 New York Knicks

Charlotte Bobcats 96 x 102 Atlanta Hawks

Boston Celtics 74 x 87 Indiana Pacers

Orlando Magic 83 x 97 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 88 x 96 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 109 x 94 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 87 x 96 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 94 x 85 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 97 x 90 Golden State Warriors 90

Phoenix Suns 102 x 77 Portland Trail Blazers

Confira os jogos deste sábado na NBA:

Atlanta Hawks x Chicaco Bulls

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

New Jersey Nets x Miami Heat

Detroit Pistons x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Utah Jazz