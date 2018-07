Kobe Bryant faz 48 pontos e Lakers bate Suns pela NBA

Maior pontuador da temporada até aqui, com 324 ao total, Bryant ainda ajudou o Lakers com cinco rebotes no triunfo que deixou o time com sete vitórias e quatro derrotas na Conferência Oeste. Já o Suns amargou a sua quinta derrota em nove partidas.

Outro destaque da vitória do Lakers foi ala/pivô espanhol Pau Gasol, que obteve um "double-double" ao marcar 16 pontos e apanhar 12 rebotes. Com ele e Bryant inspirados, o time da casa suplantou as boas atuações do ala/pivô Channing Frye e do pivô polonês Marcin Gortat, da equipe de Phoenix. O primeiro deles fez 17 pontos, enquanto o segundo contabilizou 16 e ainda pegou 12 rebotes.

Mas, se o Lakers brilhou com Bryant e Gasol, o Miami Heat acabou derrotado pelo Golden State Warriors por 111 a 106, fora de casa, na prorrogação, e deixou a liderança da Conferência Lesta, agora nas mãos do Chicago Bulls, que superou o Minnesota Timberwolves por 111 a 100, longe dos seus domínios.

Dwyane Wade, que voltou ao Heat após se recuperar de lesão, foi o cestinha do jogo, com 34 pontos, enquanto LeBron James também brilhou pela equipe, com 26 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Entretanto, a melhor atuação coletiva do Warriors fez a diferença para o time da casa.

Nate Robinson, com 24 pontos, Monta Ellis, com 22, e David Lee, com 20 e 14 rebotes, lideraram o triunfo do Warriors, que agora soma três vitórias e seis derrotas.

BRASILEIROS PERDEM - A rodada de terça-feira foi derrota para os brasileiros que atuam na NBA. Em uma delas, Anderson Varejão conseguiu um "double-double" com 12 pontos e 11 rebotes, mas não evitou que Cleveland Cavaliers fosse superado pelo Utah Jazz por 113 a 105, fora de casa.

Al Jefferson, com 30 pontos, foi o destaque do triunfo do Jazz, que acumulou sua quinta vitória seguida, enquanto Antawn Jamison, com 22 pontos e sete rebotes, se sobressaiu pelo Cavaliers.

Já Leandrinho caiu junto com o Toronto Raptors na derrota por 93 a 78 para o Washington Wizards, também fora de casa. O brasileiro ajudou sua equipe com 12 pontos, mas acertou apenas cinco de 11 arremessos. Já Nick Young e Rashard Lewis, ambos com 15 pontos, foram os destaques do time da casa, enquanto o italiano Andrea Bargnani, com 22 pontos para o Raptors, fechou o duelo como cestinha.

Essa foi a primeira vitória do Wizards, lanterna da Conferência Leste, em nove partidas, enquanto o time canadense agora soma quatro triunfos e seis derrotas.

Já Tiago Splitter atuou durante apenas 15 minutos na derrota do San Antonio Spurs para o Milwaukee Bucks, por 106 a 103, fora de casa. Ele marcou apenas dois pontos e apanhou três rebotes no confronto que deixou a sua equipe na quarta posição da Conferência Oeste.

Pelo Bucks, Stephen Jackson foi o grande destaque do jogo, com 34 pontos e oito assistências, enquanto o francês Tony Parker, com 22 pontos, e o ala Tim Duncan, com 20 pontos, oito rebotes e sete assistências, brilharam pelo Spurs. As boas atuações acabaram ofuscadas também pela eficiência de Andrew Bogut, com 14 pontos e 11 rebotes, e Brandon Jennings, com 15 pontos e 11 assistências, do Bucks.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 112 x 85 Sacramento Kings

Washington Wizards 93 x 78 Toronto Raptors

Charlotte Bobcats 70 x 82 Houston Rockets

Detroit Pistons 86 x 100 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 106 x 103 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 95 x 100 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 100 x 111 Chicago Bulls

Utah Jazz 113 x 105 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 105 x 97 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 99 x 83 Phoenix Suns

Golden State Warriors 111 x 106 Miami Heat

Confira os jogos desta quarta-feira:

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Chicago Bulls x Washington Wizards

New Orleans Hornets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x New Jersey Nets

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Miami Heat