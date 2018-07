Kobe Bryant passa por cirurgia e ficará nove meses parado

O astro Kobe Bryant está oficialmente fora do restante da temporada 2014/2015 da NBA. O jogador de 36 anos foi submetido a uma cirurgia no ombro na noite da última quarta-feira, após se lesionar durante uma partida contra o New Orleans Pelicans na semana passada. Pouco tempo depois do procedimento, o Los Angeles Lakers anunciou que o período de afastamento previsto é de nove meses.

Se este período for confirmado, Kobe deve voltar às quadras um pouco antes do início da temporada 2015/2016 da NBA. É este o desejo do Lakers, que se apressou em descartar a aposentadoria do astro, mesmo com mais uma lesão sofrida em uma idade tão avançada. O ala/armador disputava sua 19.ª temporada na liga.

"Bryant, que esperamos que tenha uma recuperação completa, ficará de fora por aproximadamente nove meses", informou o Lakers em nota oficial. "Eu espero que o Kobe se recupere completamente e se tudo correr como esperado, ele deve estar pronto para o início da temporada", disse o médico Neal ElAttrache, um dos responsáveis pela cirurgia.

ElAttrache comandou o procedimento, que durou cerca de duas horas, ao lado de Steve Lombardo, em uma clínica na cidade de Los Angeles. A cirurgia serviu para reparar a ruptura de um grupo de músculos no ombro direito de Kobe.

Esta é a terceira vez consecutiva que a temporada do astro é encerrada precocemente por conta de uma lesão. Ele perdeu os playoffs de 2013 por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles e na temporada passada atuou em somente seis partidas antes de fraturar um osso em seu joelho esquerdo.

Um dos maiores nomes da história da NBA, Kobe tem cinco títulos com o Los Angeles Lakers e é o terceiro maior cestinha da liga em todos os tempos. Na atual temporada, tem média de 22,3 pontos por jogo, mas seu aproveitamento nos arremessos é o pior da carreira, ao acertar somente 37,3% dos arremessos que tentou.