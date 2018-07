Kobe Bryant passará por cirurgia e lamenta 'frustração insuportável'

LOS ANGELES - Ao que tudo indica, esta temporada da NBA está encerrada - e de forma bastante amargada - para Kobe Bryant, astro do Los Angeles Lakers e quarto maior pontuador da história da liga de basquete dos Estados Unidos. A franquia ainda não confirmou o tempo de recuperação do jogador, assim como o resultado da ressonância magnética ao qual ele seria submetido ainda neste sábado, mas o próprio atleta já adiantou que passará por uma cirurgia e não escondeu a decepção com a lesão sofrida na vitória por 118 a 116 sobre o Golden State Warriors, na noite de sexta-feira.

Inconformado com o fato de que lesionou o seu tendão de Aquiles ao executar um movimento simples que está acostumado a fazer em todos os jogos de sua carreira, Kobe usou sua rede social para desabafar nas primeiras horas deste sábado. O jogador deverá ser operado neste domingo.

"Isso é uma m... Todo o treinamento e sacrifício foram por água abaixo em um passo que eu já dei milhões de vezes. A frustração é insuportável. Por que diabos isso foi acontecer? Não faz sentido algum", lamentou Kobe, para depois colocar em xeque o próprio futuro da sua carreira.

"Agora, eu supostamente terei que voltar a ser o mesmo jogador de sempre ou melhor aos 35. Como vou conseguir isso? Eu não faço a menor ideia. Será que eu conseguirei ter força de vontade para superar? Talvez, eu deva sair de cena e relembrar os bons momentos da minha carreira. Talvez seja este o final da história do meu livro", continuou.

Resignado por não poder mais ajudar os Lakers a brigar por uma vaga nos playoffs desta temporada da NBA, assim como possivelmente depois brigar pelo título, Kobe chegou a se desculpar pelas suas declarações, mas deixou claro que precisava se manifestar de forma pública, tamanha decepção com a sua lesão.

"São 3h30 da manhã, meu pé é peso morto, minha cabeça está zonza dos remédios para a dor e eu estou bem acordado. Perdoem o meu desabafo, mas qual o propósito das mídias sociais se elas não te trouxerem nenhum retrato da realidade? É bom colocar para fora. Sentir que isso é a pior coisa que poderia acontecer na vida. Mas, depois do desabafo, consigo perceber que ainda há outros desafios pela frente além de um tendão rasgado", enfatizou.

E, antes de dormir após o jogo contra o Warriors, o que demorou para acontecer, Kobe destacou que precisaria recuperar o ânimo perdido a partir deste sábado. "Talvez eu consiga dormir agora e me animar para a cirurgia amanhã (sábado). É o primeiro passo de um novo desafio. Acho que vou ser o treinador Vino no resto da temporada. Eu tenho fé nos meus companheiros, eles vão superar isso. Obrigado por todos os que rezaram e me apoiaram", encerrou.