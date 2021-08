Kobe Bryant recebe homenagens no dia em que completaria 43 anos

O aniversário de Kobe Bryant, que completaria 43 anos nesta segunda-feira, 23 de agosto, foi marcado por diversas homenagens nas redes sociais. O jogador morreu no dia 26 de janeiro de 2020, em um acidente de helicóptero, na cidade de Calabasas, na Califórnia.

A viúva do astro dos Los Angeles Lakers fez uma postagem no Instagram com uma foto beijando o Kobe e ao lado do troféu de campeão da NBA, feito que ele conquistou em cinco oportunidades. "Feliz Aniversário, Papi. Te amo para sempre. Amor eterno", escreveu Vanessa.

Ex-companheiros, seja na NBA ou na seleção dos Estados Unidos, também aproveitaram o dia para relembrar sua relação com Kobe.

"Feliz aniversário irmão. Saudades", escreveu Pau Gasol, seguido da hashtag MambaForever, que era o apelido do astro. "Feliz aniversario irmão", publicou Dwyane Wade, com um vídeo dos melhores momentos da carreira de Kobe.

As homenagens seguiram com Carmelo Anthony, que publicou uma foto em que abraça Kobe, e Stephen Curry, que trocou sua foto de perfil no Twitter para uma lado do ex-rival. LeBron James também postou algumas fotos no stories do Instagram.

Kobe também lembrado pelo quarterback do Seattle Seahawks, da NFL, Russell Wilson, que fez uma postagem nas redes sociais. "Lenda para sempre. Sinto sua falta, Kobe. Parabéns, Mamba."