Kobe Bryant tem nova lesão e desfalca Lakers por seis semanas

LOS ANGELES - As coisas não andam mesmo boas para Kobe Bryant. Dez dias depois de voltar de uma lesão que o deixou afastado oito meses das quadras, o astro do Los Angeles Lakers sofreu outra contusão, desta vez no joelho. De acordo com comunicado emitido pela franquia da NBA nesta quinta-feira, o jogador vai ficar afastado das quadras por cerca de seis semanas.

Na noite de quarta-feira, Bryant se machucou num lance com Tony Allen, do Memphis Grizzlies, no terceiro quarto da vitória do Lakers por 96 a 92, fora de casa. Naquele momento, sofreu uma pequena fratura na tíbia, que precisará de mais um mês e meio para ser superada.

No mês passado, ainda machucado, Kobe assinou o maior contrato da história da NBA, pra ganhar 24,2 milhões de dólares por ano (aproximadamente 65 milhões de reais). Ele voltou da lesão no tendão de Aquiles no dia 8 de dezembro e, desde então, fez apenas seis partidas. Na melhor delas, somou 21 pontos.