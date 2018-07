Kobe e Howard brilham e Lakers se reabilita na NBA

Kobe foi o grande destaque da partida. Com 40 pontos, foi o cestinha e ainda foi decisivo nos instantes finais do jogo ao converter quatro lances livres que garantiram a vantagem no placar e a vitória. Howard, por sua vez, contribuiu com um double double de 19 pontos e 16 rebotes.

Pelo Blazers, o destaque foi J.J. Hickson, com 22 pontos e 11 rebotes. Nicolas Batum registrou a mesma pontuação. A derrota manteve a equipe na parte inferior da tabela, com 25 vitórias e 30 derrotas. Já o Lakers ocupa a nona colocação da Conferência Oeste, com 27 triunfos e 29 derrotas - somente os oito primeiros avançam para os playoffs.

A rodada teve ainda uma boa vitória do Washington Wizards sobre o Denver Nuggets, por 119 a 113, no reencontro de Nenê com seu ex-time. O brasileiro se destacou com 14 pontos, quatro rebotes e três assistências. Apesar do triunfo, o Wizards segue em antepenúltimo na Conferência Leste, com 16 vitórias e 37 derrotas.

Tiago Splitter também esteve em quadra na noite passada. Discreto, anotou 10 pontos na derrota do San Antonio Spurs diante do Golden State Warriors por 107 a 101. O revés, contudo, não ameaçou a liderança do Spurs, no lado Oeste. A equipe segue com a melhor campanha do campeonato, com 44 vitórias e 13 derrotas.

Na mesma rodada, a partida entre Toronto Raptors e New York Knicks contou com um momento inusitado. Um torcedor invadiu a quadra do Air Canada Centre e acabou sendo carregado para fora pelos seguranças. Os donos da casa levaram a melhor, com o placar de 100 a 98. Mesmo com a derrota, o Knicks é o terceiro colocado do lado Leste, com 32/20.

Confira os resultados da noite de sexta-feira:

Toronto Raptors 100 x 98 New York Knicks

Washington Wizards 119 x 113 Denver Nuggets

Charlotte Bobcats 75 x 105 Chicago Bulls

Indiana Pacers 114 x 82 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 96 x 106 Houston Rockets

Atlanta Hawks 122 x 108 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 88 x 82 Orlando Magic

New Orleans Hornets 100 x 104 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 127 x 111 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 88 x 113 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 111 x 107 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 107 x 101 San Antonio Spurs

Jogos deste sábado:

Washington Wizards x Houston Rockets

Charlotte Bobcats x Denver Nuggets

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia Sixers x Miami Heat

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Utah Jazz