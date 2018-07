Kobe e Howard brilham e Lakers vencem 2º jogo seguido

LOS ANGELES - Com bela atuação de Kobe Bryant e Dwight Howard, que marcaram 31 pontos cada um, o Los Angeles Lakers bateram o Milwaukee Bucks por 104 a 88, em casa, em jogo válido pela rodada da última terça-feira à noite, e acumulou a sua segunda vitória consecutiva na temporada regular da NBA.

Antes disso, a franquia da Califórnia vinha de seis derrotas seguidas e havia encerrado a série negativa no último domingo, quando superou o Cleveland Cavaliers por 113 a 93 e finalmente pôde comemorar o seu primeiro triunfo neste ano.

O grande nome desta segunda vitória seguida dos Lakers foi Dwight Howard, que além de ser um dos cestinhas do confronto, ao acertar 14 dos 18 arremessos de quadra, ainda pegou 16 rebotes para anotar um "double-double".

Outro jogador importante para o Lakers no confronto diante dos Bucks foi o armador Steve Nash. Ele somou apenas oito pontos, mas contabilizou 11 assistências diante de um adversário que viu Monta Ellis e Brandon Jennings, destaques da equipe nesta temporada, amargarem uma atuação apagada. O primeiro deles fez 17 pontos, enquanto o segundo marcou apenas 12.

Tentando ensaiar uma recuperação nesta temporada ruim que realiza na NBA, os Lakers agora possui 17 vitórias e 21 derrotas e ocupa a 11.ª posição da Conferência Oeste, enquanto os Bucks é o oitavo colocado da Leste, com 19 triunfos e 18 derrotas.

Outro time da Califórnia que saiu de quadra vencedor na noite da última terça foi o Los Angeles Clippers. Vice-líder da Conferência Oeste, a equipe atingiu a sua 30.ª vitória em 38 jogos nesta temporada ao derrotar o Houston Rockets por 117 a 109, fora de casa.

Jamal Crawford, com 30 pontos, foi o cestinha do duelo e liderou o Clippers, que ainda contou com Blake Griffin e Eric Bledsoe contabilizando 19 pontos cada um, enquanto Lamar Odom também se destacou ao apanhar 11 rebotes. Pela equipe da casa, o maior pontuador foi James Harden, com 23 ao total, seguido por Chandler Parson, com 17, e pelo argentino Carlos Delfino, com 16.

Confira os resultados da rodada de terça-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 99 x 111 New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats 76 x 103 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 103 x 106 Toronto Raptors

Houston Rockets 109 x 117 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 115 x 111 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 104 x 88 Milwaukee Bucks

