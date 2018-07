Kobe é ovacionado em provável despedida de 'templo' do basquete

Duas das equipes mais tradicionais da NBA, New York Knicks e Los Angeles Lakers vivem fases bem menos vencedoras do que mandam suas histórias, e fizeram um confronto esvaziado no último domingo. A partida, no entanto, ganhou importância por se tratar da provável despedida de Kobe Bryant de um dos "templos" do basquete nos Estados Unidos, o Madison Square Garden. Os Knicks, no entanto, estragaram a festa do astro adversário e venceram por 99 a 95.

Kobe ainda não confirmou sua aposentadoria, mas se mostrou extremamente decepcionado com sua atual fase e admitiu que esta deve mesmo ser a última de suas 20 temporadas na liga. O Madison Square Garden foi um dos palcos onde o astro mais brilhou, como em 2009, quando anotou 61 pontos por lá. E mesmo tendo visto seu New York Knicks sofrer tanto nas mãos do rival, os torcedores da casa mostraram o respeito por uma das maiores lendas da história da NBA e aplaudiram o jogador na entrada e na saída da quadra.

Só que com a bola em jogo, Kobe definitivamente não é mais o mesmo. Até anotou 18 pontos, mas acertou somente seis dos 19 arremessos que tentou - sendo dois de 10 na linha de três. Do outro lado, Carmelo Anthony marcou 24 pontos e pegou oito rebotes e, auxiliado pelos 14 pontos e 13 rebotes de Robin López, levou os Knicks à vitória. Marcelinho Huertas ficou de fora por opção do técnico pela segunda vez seguida.

Foi o terceiro triunfo em sete jogos dos Knicks, enquanto os Lakers têm apenas uma vitória em seis partidas. Campanha bem diferente, por exemplo, do Cleveland Cavaliers, segundo colocado da Conferência Leste com apenas uma derrota em sete duelos. No domingo, a equipe derrotou o Indiana Pacers por 101 a 97, em casa, comandada por LeBron James.

O astro havia se contundido na sexta e poderia até ficar de fora da partida. Mesmo longe da melhor forma física, mostrou todo seu talento ao anotar 29 pontos. Kevin Love também foi decisivo com 22 pontos e 19 rebotes. O cestinha, no entanto, saiu do lado adversário: Paul George, com 32 pontos, além de 11 rebotes. Assim como Huertas, Anderson Varejão ficou de fora por decisão do técnico.

O único brasileiro em quadra na rodada foi Lucas Bebê. Com a derrota de seu Toronto Raptors para o Miami Heat já selada, o pivô teve a oportunidade de atuar pela primeira vez na temporada. Ficou em quadra por apenas três minutos e marcou três pontos. Chris Bosh marcou 23 e liderou o Heat ao triunfo por 96 a 76, em casa.

Nas outras partidas do dia, destaque para a dupla Russell Westbrook (21 pontos e 13 assistências) e Kevin Durant (32 pontos e 11 rebotes), que levou o Oklahoma City Thunder à vitória sobre Phoenix Suns por 124 a 103. Em Portland, o Trail Blazers caiu diante do Detroit Pistons, que chegou à quinta vitória ao fazer 120 a 103. O destaque mais uma vez foi Andre Drummond, um dos melhores jogadores deste início de temporada, que terminou com 29 pontos e 27 rebotes. Reggie Jackson ainda anotou 40 pontos.

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies