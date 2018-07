Kobe é ovacionado, mas Philadelphia bate Lakers e fatura 1ª vitória na temporada

Em clima de despedida, Kobe entrou em quadra sob aplausos de pé de torcedores das duas equipes. Ao ser anunciado, as luzes se apagaram e somente um facho de luz iluminou o jogador, que ouviu dos alto-falantes seus números e conquistas sendo apontados pelo narrador. Aos 37 anos, o atleta anunciou sua aposentadoria em razão do desgaste físico, agravado pela sequência de lesões nas últimas temporadas.

Mesmo assim, Kobe não decepcionou o público presente na Wells Fargo Arena na noite desta terça. Anotou 20 pontos, superando sua média recente na competição. Só não fez mais pontos que o ala Robert Covington, com 23 para o Philadelphia. E não evitou o revés do Lakers fora de casa.

Com o resultado, o time da casa escapou de registrar o recorde isolado de pior início de campanha na NBA. Ao superar o jejum de vitórias, o Philadelphia estacionou nas 18 derrotas, igualando a marca de New Jersey Nets de 2009/2010. No total, o time da Pensilvânia acumulou 28 derrotas consecutivas, contando também os reveses sofridos na reta final da temporada passada.

Se o Philadelphia ocupa a lanterna da Conferência Leste, o Lakers figura em último na Conferência Oeste. Agora soma duas vitórias e 15 derrotas, longe do desempenho exibido na época em que Kobe Bryant era o maior astro da competição.

Em outro aguardado duelo da rodada, o Washington Wizards decretou a primeira derrota do Cleveland Cavaliers em casa, pelo placar de 97 a 85. LeBron James, mesmo com duplo-duplo de 24 pontos e 13 rebotes, foi ofuscado por John Wall, cestinha da partida, com 35 pontos e 10 assistências.

Anderson Varejão anotou apenas dois pontos e dois rebotes nos nove minutos em que esteve em quadra pelo Cleveland. Apesar do revés, o Cleveland segue na liderança da Conferência Leste, com 13 vitórias e cinco derrotas. Com campanha modesta, o Washington tem apenas sete triunfos e oito derrotas.

Outro a brilhar nesta noite de terça foi Marc Gasol. Ele foi o responsável por 38 pontos e 13 rebotes no triunfo do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans por 113 a 104, fora de casa. Os visitantes faturaram a 11ª vitória em 19 jogos e ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 103 x 91 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 85 x 97 Washington Wizards

Brooklyn Nets 94 x 91 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 104 x 113 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 93 x 96 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 112 x 115 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Phoenix Suns

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers