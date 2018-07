Kobe faz 40 pontos e lidera Lakers em triunfo sobre Suns

Com excelente desempenho ofensivo, o Los Angeles Lakers iniciou as finais da Conferência Oeste da NBA com um triunfo por 128 a 107, em casa, sobre o Phoenix Suns. Kobe Bryant foi o principal responsável pelo triunfo, ao anotar 40 pontos. Já Lamar Odom deixou a partida com um "double-double", com 19 pontos e 19 rebotes.

O espanhol Pau Gasol marcou 21 pontos e foi o outro destaque do Lakers, que venceu a sétima partida seguida nos playoffs e encerrou uma sequência de seis triunfos do Suns, com Kobe tendo anotado 21 pontos apenas no terceiro quarto.

Esta foi a sexta partida da temporada que o astro do Lakers marcou ao menos 30 pontos, mesmo tendo sido poupado em quase todo o quarto final por conta de dores no joelho. Este foi o 11º jogo de playoff que Kobe fez 40 pontos ou mais.

Amare Stoudemire, com 23 pontos, e Steve Nash, com 13 pontos e 13 assistências, foram os principais destaques do Suns. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 17 minutos e teve bom desempenho, com 11 pontos e duas assistências.

Lakers e Suns voltam a se enfrentar na quarta-feira, novamente em Los Angeles, pelo segundo jogo da final da Conferência Oeste. Nesta terça-feira, o Orlando Magic receberá o Boston Celtics no segundo jogo da decisão da Conferência Leste da NBA.