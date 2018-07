Kobe lidera votação do All-Star Game da NBA em ano de despedida

Kobe Bryant é um dos maiores jogadores da NBA em todos os tempos, e o reconhecimento dos fãs de basquete pelo astro está sendo demonstrado nesta sua temporada de despedida. Mesmo longe da melhor forma e com atuações bastante questionáveis aos 37 anos, o ala/armador do Los Angeles Lakers foi o nome mais votado até o momento para o All-Star Game da liga, após a primeira parcial divulgada nesta sexta-feira de Natal.

Em sua 20.ª e última temporada da carreira, Kobe está recebendo o carinho dos torcedores de todos os Estados Unidos. A cada apresentação fora de casa, é ovacionado pelos fãs, que mostraram mais uma vez a idolatria pelo astro ao votarem 719.235 vezes nele para a disputa do Jogo das Estrelas, que acontecerá no dia 14 de fevereiro em Toronto.

Para se ter uma ideia, o veterano recebeu mais de 200 mil votos a mais do que o MVP (jogador mais valioso) da temporada passada e grande destaque da NBA neste ano até o momento, Stephen Curry. O armador do Golden State Warriors foi o segundo atleta mais votado para o jogo festivo, 510.202 vezes. Prova de que os fãs querem mesmo ver Kobe em seu 18.º e último All-Star Game da carreira.

Se a votação terminasse hoje, Kobe teria a companhia na equipe da Conferência Oeste de Curry, cestinha da atual temporada com média de 31,2 pontos por partida, da dupla do Oklahoma City Thunder Kevin Durant (349.473 votos) e Russell Westbrook (267.699), além de Blake Griffin (182.107), do Los Angeles Clippers.

Pelo lado do Leste, como era esperado, o mais votado foi o ala LeBron James, mas bem atrás de Kobe Bryant e Stephen Curry. O jogador do Cleveland Cavaliers recebeu 357.937 votos e deve participar de seu 12.º Jogo das Estrelas consecutivo.

Até o momento, o time do Leste teria também um companheiro de LeBron no Cavaliers, o armador Kyrie Irving, que recebeu 138.191 votos mesmo tendo perdido quase toda a temporada por lesão, e um ex-colega do astro no Miami Heat, Dwyane Wade, com 300.595. A escalação seria completada pelo pivô Andre Drummond, do Detroit Pistons, com 148.278 votos, e o ala Paul George, do Indiana Pacers, com 283.785.