Kobe ultrapassa marca de 32 mil pontos e Lakers vencem Hawks

Voltando a ter uma atuação como não exibia há tempos na NBA, Kobe Bryant atingiu mais uma marca história em sua carreira ao ser decisivo no jogo em que ajudou o Los Angeles Lakers a vencer o Atlanta Hawks por 114 a 109, fora de casa, na rodada desta terça-feira da liga de basquete dos Estados Unidos.

Cestinha de sua equipe, com 28 pontos, o astro de 36 anos de idade ultrapassou a marca dos 32 mil pontos, feito que apenas Michael Jordan, Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar haviam conseguido na história da competição. Ele atingiu o total de 32.001 e agora se vê ainda mais próximo de Jordan, terceiro maior pontuador da liga em todos os tempos, com 32.292. Abdul-Jabbar, com 38.387, é o recordista histórico, enquanto Malone é o segundo maior cestinha, com 36.928.

Decisivo, Kobe empurrou seu time rumo a sua primeira vitória após quatro derrotas consecutivas, mas a equipe da Califórnia segue na lanterna da Conferência Oeste, com apenas dois triunfos em 11 partidas disputadas até aqui. Já os Hawks estão na sétima posição da Conferência Leste, com cinco vitórias e cinco derrotas.

Mas, se Kobe voltou a brilhar, os Lakers também contaram com uma boa atuação coletiva para ganhar fora de casa. Carlos Boozer, Jordan Hill e Jeremy Lin contabilizaram dois dígitos em dois fundamentos cada um. O primeiro deles marcou 20 pontos e apanhou dez rebotes. Já o segundo fez 18 pontos e pegou dez rebotes, enquanto o terceiro contabilizou 15 pontos e deu 10 assistências.

Pelo lado dos Hawks, Paul Millsap se destacou como cestinha da partida, com 29 pontos, enquanto Jeff Teague foi o segundo maior pontuador da equipe, com 23.

Além de Hawks x Lakers, outros três jogos foram disputados na rodada desta terça-feira da NBA. Em um deles, o Milwaukee Bucks fez valer o fator casa para derrotar o New York Knicks por 117 a 113. Com forte atuação coletiva, cujos maiores destaques foram o georgiano Zaza Pachulia, com um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes, e o turco Ersan Ilyasova, cestinha da equipe, com 20 pontos, a equipe suplantou o bom desempenho ofensivo de Carmelo Anthony, Tim Hardaway Jr. e Iman Shumpert, que anotaram respectivamente 26, 24 e 21 pontos.

Assim, os Bucks se garantiram na quinta posição da Conferência Leste, na qual os Knicks amargam a penúltima colocação, agora com nove derrotas em 12 jogos disputados.

Já no confronto envolvendo dois times que não largaram bem nesta temporada da NBA, o Utah Jazz também fez valer o fator quadra para superar o Oklahoma City Thunder por 98 a 81. O New Orleans Pelicans, por sua vez, assegurou a sexta posição da Conferência Oeste ao bater o Sacramento Kings por 106 a 100, fora de casa. Anthony Davis, com 28 pontos e nove rebotes, foi o principal destaque do confronto. DeMarcus Cousins, com 24 pontos e 17 rebotes, também brilhou pelo Kings, mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipe.

Confira os jogos desta quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Philadelphis 76ers x Boston Celtics

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Los Angeles Lakers