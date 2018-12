Kouros Monadjemi é eleito e volta à presidência da Liga Nacional de Basquete

Kouros Monadjemi foi eleito para a presidência da Liga Nacional de Basquete (LNB) nesta quinta-feira. O dirigente volta a comandar a entidade após seis anos na vaga de João Fernando Rossi. Neste retorno, ele celebrou a nova oportunidade e exaltou o momento em que a modalidade se encontra no Brasil e a força do NBB, campeonato organizado pela Liga.

"Mesmo enquanto não fui presidente, nunca deixei de atuar na LNB. Fico feliz com essa nova oportunidade e espero dar sequência a um trabalho que já vem sendo feito. Vou focar na continuidade de todos os processos que estamos enfrentando", declarou.

A definição do novo presidente aconteceu na assembleia da entidade realizada nesta quinta, em São Paulo. Kouros terá o secretário de esportes de Mogi das Cruzes, Nilo Guimarães, como vice. "O Nilo (Guimarães) é um cara sensacional e, como vice, será preparado para assumir a presidência, pois já tem todos os atributos para isso", considerou.

Kouros foi o primeiro presidente da LNB, entre 2008 e 2012. Depois dele, a entidade teve no comando Cássio Roque, de 2013 a 2016, e João Fernando Rossi, que estava na presidência desde então.

"Deixo a presidência da LNB muito satisfeito com os feitos alcançados e agradecido por todo apoio que tive de todos os dirigentes dos clubes durante meu mandato. Essa união faz com que o conceito de Liga siga predominando em nossa entidade e leve o basquete brasileiro a patamares cada vez mais altos. Além disso, essa alternância de lideranças é extremamente salutar e certamente colabora para sermos um exemplo de gestão no esporte brasileiro", apontou Rossi.