Kouros Monadjemi é reeleito presidente da LNB Em reunião realizada em São Paulo, os clubes associados da Liga Nacional de Basquete (LNB) votaram para um novo mandato do presidente Kouros Monadjemi e do vice Cássio Roque. No seu primeiro discurso como presidente reeleito, Kouros Monadjemi agradeceu a participação dos clubes, que segundo ele acreditaram no projeto desde o início e são os grandes responsáveis pelo sucesso da Liga.