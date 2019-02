Kyle Kuzma brilha em vitória do Time EUA no Desafio dos Novatos

O Time EUA venceu o Time Mundo por 161 a 144 no Desafio dos Novatos, nesta sexta-feira, no primeiro dia do "All-Star Weekend", o fim de semana das estrelas da NBA, série de eventos sediada em Charlotte nesta temporada. O destaque da partida foi o norte-americano Kyle Kuzma, que marcou 35 pontos e foi eleito o MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) da partida.

"Disputei essa partida há um ano e fui pouco notado. Não queria que isso acontecesse de novo. Foi por isso que atuei desse jeito. Existem muitos grandes jogadores por aí, astros, enquanto nós somos estrelas em ascensão. Claro que é uma exibição, mas é sempre bom, quando possível, ter alguma razão para se gabar", comentou Kuzma depois do duelo.

Apesar de acertar só três bolas de três em dez tentativas, o atleta do Los Angeles Lakers terminou o jogo com 55,6% de aproveitamento dos arremessos de quadra.

Para o Time EUA, outros destaques foram os 30 pontos de Jayson Tatum, do Boston Celtics, os 20 de Donovan Mitchell, do Utah Jazz, os 25 de Trae Young, do Atlanta Hawks, e as 16 assistências de De'Aaron Fox, do Sacramento Kings.

️ @spidadmitchell does it all with 20 PTS, 7 REB, 9 AST, & 5 STL for USA Team in the W! #MTNDEWICERisingStars pic.twitter.com/sgFKaWMqnT — 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 16 de fevereiro de 2019

Ben Simmons, eleito para participar do All-Star Game, que vai acontecer no domingo, defendeu o Time Mundo no Desafio dos Novatos, no qual marcou 28 pontos. Filho do norte-americano Dave Simmons, ex-jogador de basquete radicado na Austrália, o segundanista do Philadelphia 76ers nasceu na cidade australiana de Melbourne e escolheu defender a seleção do país natal dele em competições da Federação Internacional de Basquete (Fiba), por isso é listado na NBA como estrangeiro.

Quem esteve discreto foi o esloveno Luka Doncic, de 19 anos, sensação da atual temporada. O novato do Dallas Mavericks, que marcou apenas 13 pontos, contribuiu mais com o número de assistências, nove, a maior quantidade entre os jogadores do Time Mundo.

Mais cedo nesta sexta-feira, os eventos do "All-Star Weekend" foram inaugurados com o Jogo das Celebridades. A equipe da casa, comandada pela tricampeã olímpica Dawn Staley, atual treinadora de basquete feminino na Universidade da Carolina do Sul, venceu por 82 a 80 o time visitante, treinado por Sue Bird, jogadora da WNBA e que acumula quatro medalhas de ouro em Olimpíadas.

Por causa dos 22 pontos marcados para a equipe da casa, o MVP do Jogo das Celebridades foi o comediante Famous Los, conhecido nas redes sociais por imitar lances característicos de astros de basquete. Pelo time visitante, destaque para o ex-jogador Ray Allen, de 43 anos, o recordista da NBA em bolas de três convertidas.

Allen, campeão da liga por Boston Celtics e Miami Heat, anotou 24 pontos, inclusive com uma cesta de trás da linha de quatro pontos. A novidade foi obra de um dos patrocinadores do evento, que condicionou doações a instituições de caridade mediante a bolas acertadas dessa distância.

Os eventos do "All-Star Weekend" continuam neste sábado, com os torneios de habilidades, de cestas de três e de enterradas. O All-Star Game, atração principal do fim de semana, será disputado no domingo, entre o Time LeBron e o Time Giannis. A temporada 2018/2019 da NBA será retomada na próxima quinta-feira.