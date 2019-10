Kyle Lowry renova com Toronto Raptors por R$ 127 milhões

O armador Kyle Lowry, um dos destaques da última temporada da NBA, renovou contrato com o Toronto Raptors até julho de 2021, por US$ 31 milhões (R$ 127 milhões). A informação foi confirmada pelo agente Mark Bartelstein, da Priority Sports, à ESPN.

O jogador tinha contrato até o final da temporada 2019/2020, mas em julho ficaria livre para negociar com outra equipe pois completará 34 anos. Como tem US$ 33,3 milhões (R$ 136,3 milhões) para receber da temporada que começará neste ano, Lowry embolsará o total de US$ 64 milhões (R$ 262 milhões) nesses dois próximos anos.

Lowry se prepara para disputar sua 15ª temporada da NBA, a oitava pelo Raptors. Ao longo desse período, ele ganhou US$ 157 milhões de dólares (R$ 642,7 milhões). Ele será o primeiro jogador do torneio a receber uma extensão contratual que inclui teto salarial atingindo mais de US$ 30 milhões.

Fundamental na conquista do Raptors na última temporada, Lowry viu seu companheiro de equipe Kawhi Leonard faturar o prêmio de MVP, dado ao melhor jogador do campeonato. Leonard deixou o Raptors como free agency.

Lowry estreou na NBA em 2006 pelo Memphis Grizzlies. Três anos depois, acertou com o Houston Rockets, onde permaneceu até 2012. No Raptors desde então tornou-se ídolo da torcida e é atualmente o principal líder da equipe.