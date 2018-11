Kyrie Irving brilha e Celtics bate Raptors na prorrogação na NBA

Com atuação de gala de Kyrie Irving, o Boston Celtics derrotou o Toronto Raptors, dono de uma das melhores campanhas da temporada da NBA até agora, pelo placar de 123 a 116, na noite desta sexta-feira, diante de sua torcida. Irving comandou os anfitriões ao bater seu recorde na temporada, com 43 pontos.

O armador brilhou principalmente nos instantes finais da partida, decidida na prorrogação. Foram 17 pontos somente nos últimos oito minutos do último quarto, o que forçou a disputa do tempo extra. Ele terminou o jogo com um "double-double" por ter anotado 11 assistências.

Irving teve a ajuda de Jayson Tatum, responsável por 21 pontos e sete rebotes. E Gordon Hayward contribuiu com 15 pontos. Pelo lado do Raptors, Kawhi Leonard brilhou com seus 31 pontos e 15 rebotes, registrando também um "double-double". Serge Ibaka, por sua vez, marcou 21 pontos.

Foi a terceira derrota consecutiva do Raptors desde que a equipe abriu uma sequência de 12 vitórias e apenas uma derrota. Apesar da queda de aproveitamento nos últimos jogos, o time canadense segue liderando a Conferência Leste, com 12 triunfos e quatro derrotas, mesma campanha do Golden State Warriors, líder do Oeste. Já o Celtics segue tentando alcançar a ponta no lado Leste. É dono agora de nove vitórias e seis derrotas.

Uma das sensações deste início de temporada regular, o Milwaukee Bucks mostrou força nesta sexta ao buscar uma forte virada sobre o Chicago Bulls pelo placar de 123 a 104. Jogando em casa, o Bucks chegou a estar 22 pontos atrás no marcador antes de iniciar uma reviravolta no duelo.

A virada foi liderada pelo trio formado por Eric Bledsoe, Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo. O primeiro anotou 25 pontos, enquanto os demais registraram 23 pontos cada. Pelo Bulls, o destaque foi Jabari Parker, com 21 pontos e oito rebotes.

O resultado manteve o Bucks na briga pela liderança da Conferência Leste, com 11 triunfos e quatro derrotas, na segunda colocação. Já o Bulls é apenas o 12º colocado da mesma tabela, com quatro triunfos e 12 derrotas.

Em outro bom jogo disputado nesta sexta, Anthony Davis brilhou ao anotar 43 pontos na vitória do New Orleans Pelicans sobre o New York Knicks por 129 a 104, em casa. Davis marcou ainda 17 rebotes, cravando mais um "double-double" na temporada. Com sua atuação, o Pelicans buscou a virada após estar perdendo por 11 pontos de diferença no último período.

Julius Randle também conseguiu anotar dois dígitos em dois fundamentos diferentes, com 19 pontos e 11 rebotes. Assim como Jrue Holiday, com 24 pontos e dez assistências. Pelo Knicks, o destaque foi Tim Hardaway Jr.

O Pelicans é oitavo colocado do lado Oeste, com oito vitórias e sete derrotas. Já o Knicks ocupa a antepenúltima posição no Leste, com quatro triunfos e 12 revezes.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 123 x 116 Toronto Raptors

Indiana Pacers 99 x 91 Miami Heat

Philadelphia 76ers 113 x 107 Utah Jazz

Washington Wizards 104 x 115 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 112 x 104 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 112 x 96 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 129 x 104 New York Knicks

Milwaukee Bucks 123 x 104 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Boston Celtics x Utah Jazz

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder