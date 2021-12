Possível volta de Kyrie Irving aos jogos do Brooklyn Nets é vista com otimismo, diz site

O armador Kyrie Irving pode voltar a jogar pelo Brooklyn Nets nesta temporada, segundo pessoas envolvidas no assunto que foram ouvidas pelo The Athletic. Não está claro se o possível retorno do atleta significa uma vontade dele em ser vacinado contra a covid-19 ou se a franquia relaxou sua postura para permitir que Irving possa voltar a atuar nas partidas fora de casa.

Irving, de 29 anos, está fora dos jogos porque Nova York exige pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 para poder entrar em certos locais, incluindo arenas, como o Barclays Center, que recebe as partidas da equipe.

"Ele é um jogador de elite. Todos nós sabemos disso. Se ele for vacinado, vamos recebê-lo de volta ao time, mas se ele não for vacinado, decidimos que seria muito complicado para ele jogar apenas fora de casa. Então isso nunca iria dar certo. É simples assim", disse o proprietário do Nets, Joe Tsai, em uma entrevista no fim de outubro.

Kyrie Irving jogou em 54 partidas da temporada regular na última temporada e teve uma média de 26,9 pontos, 6 assistências e 4,8 rebotes. Em 582 jogos na carreira, atuando por Cleveland Cavaliers (2011-17), Boston Celtics (2017-19) e Nets, ele tem médias de 22,8 pontos, 5,7 assistências e 3,8 rebotes.

O Brooklyn Nets lidera a Conferência Leste, com 19 vitórias e oito derrotas. Sem Irving, a equipe venceu o Detroit Pistons no domingo e enfrenta o Toronto Raptors nesta terça-feira.