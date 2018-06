Kyrie Irving passará por cirurgia no joelho e preocupa o Celtics

Uma notícia deixou o torcedor do Boston Celtics apreensivo nesta sexta-feira. A franquia anunciou que o armador Kyrie Irving será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e seguirá como desfalque da equipe às vésperas dos playoffs da NBA, marcado para ter início no próximo dia 14.

O joelho esquerdo já vinha incomodando Irving desde o início do mês. Ele passou a sentir dores no local no dia 3, diante do Houston Rockets, ficou de fora do duelo com o Chicago Bulls, dois dias mais tarde, e retornou à quadra contra o Minnesota Timberwolves, dia 8, mas voltou a sentir contra o Indiana Pacers, três dias depois, sendo desfalque desde então.

Irving, então, procurou uma segunda opinião ao sentir que sua recuperação não vinha acontecendo rapidamente como imaginava, e foi aconselhado a passar pelo "procedimento minimamente invasivo", que será realizado no sábado. Vale lembrar que este é o mesmo joelho que o armador fraturou no Jogo 1 das finais de 2015 contra o Golden State Warriors, quando ainda atuava pelo Cleveland Cavaliers.

Na atual temporada, Irving tem liderado o Boston Celtics com médias de 24,7 pontos, 5,2 assistências e 3,8 rebotes. A franquia está na segunda colocação da Conferência Leste, com 48 vitórias em 71 jogos, e tem vaga garantida nos playoffs, mas já não conta com o ala Gordon Hayward, que sofreu uma grave fratura na perna logo na abertura da temporada.