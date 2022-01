Kyrie Irving se envolve em nova polêmica e é multado pela NBA após discussão com torcedor

As polêmicas parecem que não deixam Kyrie Irving em paz. Na noite de quinta-feira, a NBA anunciou que multou o armador do Brooklyn Nets em US$ 25 mil (R$ 136,3 mil na cotação atual), após uma discussão em quadra com um torcedor. O incidente ocorreu no segundo quarto da derrota do time de Nova York para o Cleveland Cavaliers, em Cleveland, na última segunda.

Um torcedor pode ser ouvido se dirigindo ao jogador. Como resposta, Irving o xingou e relembrou o título conquistado pelos Cavaliers em 2016. "Eu consegui um título para vocês seus (...) e mesmo assim vocês são ingratos.'

Leia Também Kyrie Irving mantém postura antivacina mesmo com lesão de Kevin Durant no Brooklyn Nets

Em Ohio, o astro disputou seis temporadas, totalizando 381 jogos. Suas médias foram de 21,6 pontos, 5,4 assistências e 5,2 rebotes, além de um aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra. Por fim, deixou a franquia com um anel conquistado e dois títulos da Conferência Leste.

Irving já atuou em cinco jogos pelos Nets nesta temporada, com média de 22 pontos e 5,4 assistências. Ele teve uma partida de 30 pontos na vitória por 119 a 118 sobre o Washington Wizards, na última quarta-feira.

O armador gerou grande repercussão na NBA por não ter se vacinado contra a covid-19. Como restrição, o atleta não pode jogar as partidas dos Nets em casa devido a um mandato na cidade de Nova York. Depois de ficar afastado por quase três meses, a franquia permitiu, a pouco mais de duas semanas, que Irving participe dos jogos do time como visitante.