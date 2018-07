Lakers abre série contra Thunder com vitória em casa

O Los Angeles Lakers abriu a sua participação nos playoffs da NBA com vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 87 a 79, na noite de domingo, em casa. As atuações do pivô Andrew Bynum e do ala-armador Kobe Bryant, que ficaram fora das últimas partidas da temporada regular, foram decisivas para o triunfo no primeiro jogo da série.

Bynum conseguiu um "double-double", com 13 pontos e 12 rebotes, enquanto Kobe anotou 21 pontos e foi o cestinha da equipe. O espanhol Pau Gasol foi o outro destaque dos atuais campeões da NBA, com 19 pontos e 13 rebotes. Kevin Durant, do Oklahoma, foi o cestinha da partida, com 24 pontos.

O Phoenix Suns foi a primeira equipe mandante a ser derrotada nos playoffs da NBA. Na noite de domingo, a equipe perdeu para o Portland Trail Blazers por 105 a 100. Sem Brandon Roy, contundido, o Blazers contou com excelente atuação de Andre Miller, que fez 31 pontos.

Steve Nash foi o cestinha do Suns, com 25 pontos, e Jason Richardson conseguiu um "double-double", com 14 pontos e dez rebotes. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa anotou 13 pontos, deu uma assistência e pegou dois rebotes nos 16 minutos em que ficou em quadra.

Jogando em casa, o Dallas Mavericks fez 1 a 0 no confronto com o San Antonio Spurs com uma vitória por 100 a 94. O alemão Dirk Nowitzki foi o cestinha da partida com 36 pontos e contou com o auxílio de Jason Kidd, com 13 pontos e 11 assistências, para levar o Mavs ao triunfo. O ala-pivô Tim Duncan foi o principal jogador do Spurs, com 27 pontos.

O Orlando Magic fez 1 a 0 no confronto contra o Charlotte Bobcats com uma vitória por 98 a 89, em casa. A equipe da Flórida foi liderada pelo armador Jameer Nelson, cestinha da partida com 32 pontos. Gerald Wallace foi o principal jogador do Bobcats, com 25 pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com as partidas entre Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls e Phoenix Suns e Portland Trail Blazers.