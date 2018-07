Lakers anuncia que Kobe Bryant vai ser operado na quarta-feira

Um dos maiores jogadores da história da NBA, Kobe Bryant começa a sentir o peso da idade. Nesta segunda-feira, o Los Angeles Lakers confirmou que o astro vai novamente precisar ser operado, desta vez do ombro direito. A cirurgia será realizada na próxima quarta-feira e não há previsão para seu retorno às quadras.

A lesão foi sofrida na quarta-feira, durante uma enterrada contra o New Orleans Pelicans. Machucado, Kobe não vai poder participar do All Star Game, partida para a qual foi novamente escolhido como titular do time da Conferência Oeste. De acordo com o Lakers, ele "provavelmente" não joga mais a temporada, que chega agora à sua metade.

Assim, já são três temporadas seguidas com sérias leões de Kobe. Em 2013, ele perdeu os playoffs ao romper o tendão de Aquiles. Na temporada passada, só fez seis jogos antes de precisar operar o joelho esquerdo.

Aos 36 anos, Kobe se tornou, em dezembro, o terceiro maior cestinha da história da NBA, superando o lendário Michael Jordan. Em janeiro, porém, foi poupado de oito jogos, participando de apenas seis compromissos do Lakers. Ele fecha a temporada com média de 22,3 pontos.