Lakers atropela Warriors com atuação perfeita de Gasol

Com uma atuação perfeita de Pau Gasol, o Los Angeles Lakers derrotou o Golden State Warriors por 117 a 89, na noite de domingo, em casa, pela temporada regular da NBA. O pivô espanhol foi o principal destaque do jogo, com 28 pontos ao converter os seus dez arremessos de quadra e oito tiros livres. Além disso, conseguiu nove rebotes, deu cinco assistências e não cometeu faltas.

Assim, o Lakers conseguiu a sua décima vitória em 14 partidas na temporada 2010/2011, sendo a quarta consecutiva. A equipe também aumentou a sua sequência de vitórias sobre o Warriors. Agora, a franquia de Los Angeles acumula 11 vitórias seguidas. Para conseguir isso, foi ao intervalo com uma vantagem de 30 pontos.

Kobe Bryant também teve atuação destacada pelo Lakers, com 20 pontos, enquanto Lamar Odom conseguiu um "double-double", com 15 pontos e dez rebotes. Dorell Wright anotou 16 pontos e foi o principal destaque do Warriors.

O Toronto Raptors encerrou uma sequência de oito derrotas seguidas no confronto direto com o Boston Celtics ao vencer, em casa, no domingo, por 102 a 101. Amir Johnson, que terminou o jogo com 17 pontos, foi decisivo para o triunfo ao converter dois tiros livres quando faltavam três segundos para o final do jogo.

Paul Pierce ainda tentou dar o triunfo ao Celtics, mas falhou e acertou o aro em arremesso nos instantes finais. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 21 minutos, com 12 pontos, cinco assistências e um rebote para o Raptors. O italiano Andre Bargnani, do Raptors, foi o cestinha do jogo, com 29 pontos. Nate Robinson foi o principal jogador do Celtics, com 22 pontos.

O New Orleans Hornets confirmou o seu bom início de campeonato e derrotou o Sacramento Kings, fora de casa, por 75 a 71. Agora, a equipe acumula 11 vitórias e uma derrota, possuindo, ao lado do San Antonio Spurs, a melhor campanha da temporada 2010/2011 da NBA. David West, com 17 pontos, e Chris Paul, com 14 assistências, foram os principais destaques do Hornets.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Detroit Pistons superou o Washington Wizards por 115 a 110. Richard Hamilton anotou 12 dos seus 27 pontos no tempo extra, enquanto Charlie Villanueva marcou 25. JaVale McGee, com 20 pontos e 16 rebotes, e Gilbert Arenas, com 19 pontos e 16 assistências, foram os principais jogadores do Wizards.

Resultados de 21 de novembro:

Toronto Raptors 102 x 101 Boston Celtics

Sacramento Kings 71 x 75 New Orleans Hornets

Los Angeles Lakers 117 x 89 Golden State Warriors

Detroit Pistons 115 x 110 Washington Wizards

Jogos de 22 de novembro:

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Miami Heat x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x New Orleans Hornets