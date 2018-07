Lakers bate Bulls e chega ao 5º triunfo seguido na NBA

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers obteve na noite de quarta-feira a sua quinta vitória consecutiva na temporada 2010/2011 ao superar o Chicago Bulls por 98 a 91, em casa. Assim, acumula agora 13 vitórias e duas derrotas, com a segunda melhor campanha da Conferência Oeste.

Esta foi a sétima vitória seguida do Lakers sobre o Bulls. Lamar Odom e Shannon Brown anotaram 21 pontos cada para a equipe de Los Angeles, enquanto Kobe Bryant somou 20 e o espanhol Pau Gasol conseguiu um "double-double", com 12 pontos e 11 rebotes. Derrick Rose, do Chicago, foi o cestinha do jogo, com 30 pontos.

Com desempenho discreto de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Indiana Pacers por 100 a 89, fora de casa. O brasileiro atuou por 24 minutos, com seis pontos, cinco rebotes e duas assistências. A partida foi praticamente definida no primeiro tempo, com o Pacers indo ao intervalo com uma vantagem de 25 pontos (62 a 37).

O Cavaliers ainda esboçou uma reação no quarto final, mas que foi insuficiente para evitar a terceira derrota seguida. Danny Granger foi o principal jogador do Pacers na vitória, com 24 pontos.

Com a sua melhor atuação na temporada, Dirk Nowitzki liderou o Dallas Mavericks e levou a equipe a derrotar o Detroit Pistons por 88 a 84, em casa. O alemão terminou a partida com um "double-double", com 42 pontos e 12 rebotes. Com o isso, o Dallas obteve a sua quinta vitória consecutiva sobre o Detroit.

Jason Terry, com 16 pontos, e Caron Butler, com 11 pontos e oito rebotes, foram os outros destaques do Mavericks. Tayshaun Prince e Rodney Stuckey anotaram 19 pontos cada para o Pistons.

Resultados de 23 de novembro:

Indiana Pacers 100 x 89 Cleveland Cavaliers

New Jersey Nets 107 x 101 Atlanta Hawks

Washington Wizards 116 x 114 Philadelphia 76ers

New York Knicks 110 x 107 Charlote Bobcats

Dallas Mavericks 88 x 84 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 98 x 91 Chicago Bulls

Jogos de 24 de novembro:

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Charlotte Bobcats x New York Knicks

Boston Celtics x New Jersey Nets

Orlando Magic x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Houston Rockets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Utah Jazz x New Orleans Hornets