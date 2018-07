Lakers bate Celtics em noite de tributo a Jerry Buss

LOS ANGELES - Naquele que é considerado o principal clássico da NBA, o Los Angeles Lakers derrotou o Boston Celtics por 113 a 99, na rodada da última quarta-feira, em casa. A partida foi marcada pelas homenagens a Jerry Buss, lendário proprietário da equipe californiana desde 1979, que morreu na última segunda aos 80 anos.

Antes da partida, o principal ídolo do elenco do Lakers, Kobe Bryant, falou sobre Buss, para quem trabalhava desde 1996. Em quadra, o time da casa teve um desempenho que não vinha conseguindo nas últimas partidas. Principal defeito dos californianos na temporada, o jogo coletivo foi o trunfo na quarta-feira, já que sete jogadores marcaram pelo menos dez pontos (Metta World Peace, Earl Clark, Dwight Howard, Kobe Bryant, Steve Nash, Antawn Jamison e Steve Blake).

O principal cestinha do Lakers foi o pivô Dwight Howard, que marcou 24 pontos, além de pegar 12 rebotes. Earl Clark também contribuiu com um "double-double", com 14 pontos e 16 rebotes, enquanto Kobe Bryant anotou 16 pontos. Pelo lado do Celtics, Paul Pierce foi o maior pontuador, com 26 pontos. O brasileiro Fab Melo anotou dois pontos nos sete minutos em que atuou.

Líder da Conferência Leste, o Miami Heat contou com um grande desempenho no início quarto período, quando marcou 13 pontos consecutivos, para derrotar o Atlanta Hawks por 103 a 90, mesmo fora de casa. Se Chris Bosh estava em noite ruim, com apenas seis pontos, acertando dois de dez arremessos tentados, Ray Allen (15 pontos) e Shane Battier (17 pontos) entraram bem na partida e compensaram para os visitantes.

O destaque da equipe, no entanto, foi mais uma vez LeBron James, que anotou 24 pontos, além de 11 assistências. Dwyane Wade contribuiu com mais 20 pontos, mas o cestinha do confronto saiu do lado do Hawks. Foi o ala/pivô Al Horford, que marcou 27 pontos, além de nove rebotes.

Ainda na rodada da última quarta, duas das equipes de melhores campanhas na temporada foram surpreendidas. Segundo colocado no Leste, o New York Knicks foi atropelado pelo Indiana Pacers, fora de casa, por 125 a 91. Já o vice-líder do Oeste, Oklahoma City Thunder, caiu diante do Houston Rockets por 122 a 119, também na casa do adversário.

O ala Paul George (27 pontos) foi o grande destaque da vitória do Pacers sobre o Knicks, que teve Carmelo Anthony (15 pontos) longe de seu melhor basquete. Tyson Chandler, no entanto, esteve bem e foi o destaque do time nova-iorquino, com 19 pontos, além de 11 rebotes.

Em Houston, James Harden estava disposto a mostrar para o Thunder que a decisão de trocá-lo no início da temporada foi errada. Diante de sua ex-equipe, o ala anotou 46 pontos, sendo 16 no último período, quando o Rockets superou uma desvantagem de 14 pontos. Kevin Durant e Russell Westbrook, com 28 pontos cada, foram os destaques do Thunder.

Confira as partidas da rodada de quarta-feira na NBA:

Toronto Raptors 82 x 88 Memphis Grizzlies

Charlotte Bobcats 99 x 105 Detroit Pistons

Indiana Pacers 125 x 91 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 105 x 100 New Orleans Hornets

Atlanta Hawks 90 x 103 Miami Heat

Milwaukee Bucks 94 x 97 Brooklyn Nets

Houston Rockets 122 x 119 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 94 x 87 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 111 x 96 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 113 x 99 Boston Celtics

Golden State Warriors 108 x 98 Phoenix Suns

Veja as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Chicago Bulls x Miami Heat

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs