Lakers bate Suns e faz 2 a 0 na final do Oeste na NBA

O Los Angeles Lakers abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos da final da Conferência Oeste da NBA ao derrotar o Phoenix Suns por 124 a 112, na noite de quarta-feira, em casa, com um desempenho brilhante no último quarto, vencido por 34 a 22. A terceira partida será disputada no sábado, em Phoenix.

O espanhol Pau Gasol anotou 14 dos seus 29 pontos no período final, Kobe Bryant marcou 21 pontos e deu 13 assistências e Ron Artest marcou 18 pontos para o Lakers, que ganhou a oitava partida seguida nos playoffs da NBA. Além disso, a equipe ainda não foi derrotada como mandante após o encerramento da temporada regular.

Amare Stoudemire, do Suns, anotou 18 pontos e pegou seis rebotes, e fez bom duelo no garrafão com Lamar Odom, do Lakers, que marcou 17 pontos e conseguiu 11 rebotes. Grant Hill foi decisivo para a reação do Suns após o intervalo, anotando 14 dos seus 23 pontos no terceiro quarto, levando sua equipe a empatar o jogo em 90 a 90, após ir para o intervalo em desvantagem de nove pontos.

Porém, o Lakers retomou a dianteira do placar ao anotar nove pontos seguidos no quarto final, liderado por Gasol e Bryant. Jason Richardson, com 27 pontos, e Steve Nash, com 11 pontos e 15 assistências foram os outros destaques do Suns. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa teve atuação discreta, com três pontos e três assistências nos 12 minutos em que esteve em quadra.