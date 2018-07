Lakers caem diante do Pelicans e perdem a sétima na temporada

O Los Angeles Lakers vive em 2014/2015 um de seus piores inícios temporadas na história da NBA. Na rodada de quarta-feira, a equipe sofreu mais uma derrota, a sétima em oito jogos disputados até o momento, desta vez para o New Orleans Pelicans, que atuou em casa e aproveitou a péssima fase do adversário para fazer 109 a 102 e conquistar sua quarta vitória em sete jogos.

Com mais uma grande atuação de Anthony Davis e em meio ao descontrole ofensivo do adversário, os Pelicans foram disparando no placar e chegaram a abrir 23 pontos de vantagem já no quarto período. Depois, quando pouparam alguns titulares, os Lakers chegaram a encostar, mas nada que ameaçasse a vitória dos donos da casa.

Davis foi o grande destaque da partida, com 25 pontos, 12 rebotes e seis tocos. Tyreke Evans ainda contribuiu com 19 pontos e 11 assistências, enquanto Jrue Holiday e Ryan Anderson anotaram 17 pontos cada um. Pelos Lakers, Kobe Bryant terminou como cestinha, com 33 pontos, mas precisou de 28 arremessos para isso, dos quais errou 18. Vale lembrar que na terça-feira ele se tornou o jogador com mais arremessos errados da história da NBA.

Se os Lakers são os lanternas da Conferência Oeste, o Houston Rockets está na segunda colocação e perdeu somente uma na temporada até o momento. Na quarta-feira, a vítima da equipe texana foi o Minnesota Timberwolves, derrotado por 113 a 101, em jogo realizado na Cidade do México.

O primeiro tempo do confronto até foi equilibrado, mas a partir do terceiro quarto Dwight Howard e James Harden assumiram o controle da partida. Harden terminou como cestinha, com 23 pontos, além de 10 assistências, mas Howard também se destacou, com 22 pontos e 10 rebotes. Pelos Timberwolves, destaque para os 18 pontos do reserva Corey Brewer.

Na reedição das últimas duas finais da Conferência Leste, o combalido Indiana Pacers derrotou o Miami Heat por 81 a 75, graças aos 17 pontos de Chris Copeland e aos 16 pontos e 15 rebotes de Roy Hibbert. Também extremamente desfalcado, o Oklahoma City Thunder atropelou o Boston Celtics por 109 a 94. Reggie Jackson e Anthony Morrow conduziram a vitória com 28 pontos cada.

Único brasileiro em quadra na quarta-feira, Nenê foi extremamente discreto, mas seu Washington Wizards venceu a sexta em oito jogos ao passar pelo Detroit Pistons por 107 a 103, em casa. O pivô anotou oito pontos e quatro rebotes nos 27 minutos em que esteve em quadra. O destaque dos anfitriões ficou por conta do armador John Wall, autor de 27 pontos e 11 assistências.

Confira os resultados da NBA na rodada de quarta-feira:

Washington Wizards 107 x 103 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 100 x 97 Utah Jazz

Boston Celtics 94 x 109 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 75 x 81 Indiana Pacers

New York Knicks 95 x 97 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 109 x 102 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 113 x 130 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 112 x 104 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 101 x 113 Houston Rockets

Acompanhe as partidas desta quinta-feira na NBA:

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Brooklyn Nets