Lakers, Dallas e Hawks avançam nos playoffs da NBA

NEW ORLEANS - A noite da última quinta-feira definiu três classificados para as semifinais de conferência da NBA. Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks venceram Orlando Magic, New Orleans Hornets e Portland Trail Blazers, respectivamente, e avançaram nos playoffs.

O Los Angeles Lakers espantou qualquer possibilidade de zebra e bateu fora de casa o New Orleans Hornets, por 98 a 80, fechando a série melhor de sete da primeira rodada da Conferência Oeste em 4 a 2. Diferentemente das outras partidas, o Lakers não teve trabalho para alcançar a vitória e impôs seu ritmo desde o início.

O cestinha da equipe e da partida foi o ala Kobe Bryant, com 24 pontos. Andrew Bynum também se destacou ao conseguir um "double-double", com 18 pontos e 12 rebotes. O armador Chris Paul, do Hornets, não obteve o mesmo desempenho exibido nos outros duelos e anotou dez pontos e 11 assistências.

Na próxima rodada, o Lakers enfrentará o Dallas Mavericks, que derrotou também fora de casa o Portland Trail Blazers, por 103 a 96, e fechou a série em 4 a 2. O alemão Dirk Nowitzki novamente foi o destaque da partida, com 33 pontos e 11 rebotes. Ele acertou todos os 11 lances livres arremessados, o que acabou sendo fundamental no final da partida, quando o Blazers cometiam faltas nele tentando parar o cronômetro.

Ainda pelo lado do Mavericks, Jason Terry se destacou saindo do banco e anotando 22 pontos e oito assistências. Gerald Wallace, com 32 pontos e dez rebotes, e LaMarcus Aldridge, com 24 pontos e dez rebotes, não impediram a derrota do Blazers.

Pela Conferência Leste, o Atlanta Hawks, quinto colocado na temporada regular, confirmou a surpresa ao vencer o Orlando Magic, quarto colocado, por 84 a 81 e também fechar a série melhor de sete em 4 a 2.

O jogo foi muito disputado e seguiu parelho até o final. Com pouco mais de seis segundos no cronômetro, J.J. Redick teve a chance de empatar em uma bola de três, mas acertou o aro. Na sequência, Jason Richardson teve nova oportunidade, com pouco mais de um segundo, mas acabou bloqueado por Josh Smith.

O destaque do Hawks, que enfrenta agora o Chicago Bulls, foi o ala Joe Johnson, que conseguiu um "double-double", com 23 pontos e dez rebotes, assim como o pivô Al Horford, com dez pontos e doze rebotes. Pelo Magic, o melhor em quadra foi novamente Dwight Howard, que marcou 25 pontos e pegou 15 rebotes.

A única série ainda aberta na primeira rodada dos playoffs da NBA é na Conferência Oeste, entre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. As duas equipes se enfrentam na noite desta sexta em Memphis e em caso de vitória o Grizzlies fechará o confronto em 4 a 2.