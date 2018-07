Lakers dão o troco nos Hornets em casa e empatam série

Depois de perder em casa para o New Orleans Hornets na primeira partida dos playoffs da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers deu o troco nesta quarta-feira, também no Staples Center, com vitória por 87 a 78.

Com o resultado, a série, disputada em melhor de sete partidas, está 1 a 1.

Mesmo sem ter uma atuação exuberante e contra um adversário perigoso, os Lakers souberam fazer valer a força de seu conjunto e construíram a vitória aos poucos. Depois de abrirem seis pontos de vantagem na primeira metade do jogo, os atuais bicampeões passaram a administrar o marcador no restante do confronto.

O destaque dos Lakers foi o pivô Andrew Bynum, que alcançou double-double de 17 pontos e 11 rebotes. Os alas Lamar Odom e Ron Artest contribuíram com 16 e 15 pontos, respectivamente. Já o ala-armador Kobe Bryant teve atuação tímida nesta quarta-feira, com apenas 11 pontos, três rebotes e duas assistências.

Pelos Hornets, o ala Trevor Ariza foi o cestinha ao anotar 22 pontos, dois mais que o armador Chris Paul.

A próxima partida, com mando de quadra dos Hornets, será disputada na sexta-feira.