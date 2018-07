Lakers derrota Nuggets com 'triple-double' de Kobe Bryant

O Los Angeles Lakers contou com mais uma grande atuação de Kobe Bryant para interromper uma sequência de três derrotas na NBA. Pela rodada de terça-feira da liga norte-americana de basquete, o astro conseguiu um "triple-double" e liderou o time da Califórnia na vitória por 111 a 103 sobre o Denver Nuggets, fora de casa.

Esta foi a 21ª oportunidade que Bryant conseguiu atingir dois dígitos em três fundamentos na sua carreira. E dessa vez a marca foi alcançada com 23 pontos, 11 assistências e 11 rebotes. Recuperado de dores que o deixaram de fora de três partidas, Bryant disputou o seu segundo jogo consecutivo e permaneceu em quadra por 32 minutos.

Assim, foi decisivo para o décimo triunfo do Lakers em 32 partidas, campanha que deixa o time na vice-lanterna da Conferência Oeste da NBA. Ty Lawson e Jusuf Nurkic marcaram 16 pontos cada para o Nuggets, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos e está em 12º lugar no Oeste com 13 vitórias e 19 derrotas.

Equipe de melhor campanha nesta temporada da NBA, o Golden State Warriors assegurou mais uma vitória ao massacrar o Philadelphia 76ers por 126 a 86, em casa, pela rodada de terça-feira. Assim, o time de Oakland somou o décimo triunfo consecutivo e agora está com 25 vitórias e apenas cinco derrotas, na liderança da Conferência Oeste.

Marreese Speights foi o cestinha do confronto com 23 pontos e Draymond Green somou dez pontos e dez rebotes pelo Warriors. O brasileiro Leandrinho Barbosa brilhou nos 17 minutos em que permaneceu em quadra ao anotar 17 pontos e obter um rebote para o time de Oakland, que chegou a ter uma vantagem de 47 pontos durante o duelo.

Henry Sims marcou 19 pontos pelo 76ers. O time da Filadélifa tem a pior campanha da Conferência Leste e da NBA com apenas quatro triunfos em 26 partidas. Além disso, perdeu os últimos três jogos.

Já o San Antonio Spurs segue oscilando na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de terça-feira, os atuais campeões da liga norte-americana de basquete perderam para o Memphis Grizzlies por 95 a 87, fora de casa. Mike Conley foi o cestinha da partida com 30 pontos e converteu quatro de cinco arremessos de três pelo Grizzlies, o terceiro colocado da Conferência Oeste com 23 vitórias e oito derrotas.

Marco Belinelli e Cory Joseph marcaram 18 pontos cada para o Spurs. Já o brasileiro Tiago Splitter somou seis pontos e quatro rebotes nos 12 minutos em que atuou pelo time de San Antonio. A equipe está em sétimo lugar no Oeste com 19 triunfos em 33 partidas.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Dallas Mavericks não encontrou muita dificuldade para superar o Washington Wizards por 114 a 87, com destaque para a boa atuação de Monta Ellis, que foi o cestinha da partida com 20 pontos, mesmo sendo poupado no último período.

O brasileiro Nenê Hilário atuou por 15 minutos pelo Wizards e somou sete pontos, quatro rebotes e uma assistência. John Wall e Kris Humphries marcaram 11 pontos para o Wizards, que vinha embalado por três vitórias consecutivas.

Batido, o time de Washington é o terceiro colocado na Conferência Leste com 22 triunfos e nove derrotas. Já o Mavericks faturou a terceira vitória seguida e ocupa o quinto lugar no Oeste com 23 triunfos em 33 partidas.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic 86 x 109 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 109 x 101 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 82 x 96 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 95 x 87 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 110 x 106 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 114 x 87 Washington Wizards

Denver Nuggets 103 x 111 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 100 x 94 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 102 x 97 Toronto Raptors

Golden State Warriors 126 x 86 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Miami Heat

Los Angeles Clippers x New York Knicks

Houston Rockets x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns