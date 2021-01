Lakers derrotam Rockets e seguem na liderança da NBA; Durant brilha pelos Nets

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers tem como ponto forte a dupla LeBron James e Anthony Davis. Na rodada de terça-feira, os dois astros tiveram grande ajuda ofensiva de seus companheiros para derrotarem o Houston Rockets por 117 a 100, no ginásio Toyota Center, em Houston, e se manterem na liderança da Conferência Oeste e de toda a liga.

LeBron terminou o confronto com 26 pontos, oito rebotes e cinco assistências em 29 minutos de quadra. Já Davis fechou a noite com mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira, desta vez de 19 pontos, 10 rebotes e cinco tocos. Dennis Schroder, Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell marcaram 14 pontos cada e foram outros destaques.

Leia Também NBA adota novas medidas de proteção para conter aumento de casos de covid-19

Agora com nove vitórias e três derrotas, os Lakers seguem na primeira colocação do Oeste e de toda a NBA e ostentam 100% de aproveitamento em seis jogos como visitante - foram dois triunfos cada contra Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e agora Rockets.

Do lado do time de Houston, James Harden (16 pontos, sete rebotes e seis assistências), Christian Wood (18 pontos e oito rebotes) e os reservas Eric Gordon (13 tentos) e DeMarcus Cousins (13 pontos e 10 rebotes) foram os principais pontuadores. Já o armador John Wall teve uma participação discreta, anotando 10 pontos e distribuindo cinco assistências.

Em Nova York, o Brooklyn Nets derrotou o Denver Nuggets pelo placar de 122 a 116, no ginásio Barclays Center. Em um final de partida apertado, Kevin Durant garantiu a vitória após passar Elgin Baylor, Dwyane Wade e Adrian Dantley na lista de maiores cestinhas da história da NBA, ocupando agora a 28.ª posição. Ficou perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ao ser responsável por 34 pontos, nove assistências e 13 assistências em pouco menos de 36 minutos.

Pelos Nuggets, o pivô sérvio Nikola Jokic chamou a atenção com 23 pontos, oito rebotes, 11 assistências e sete roubos de bola e recebeu ajuda de Will Barton (22 pontos e três roubos de bola) e do armador Jamal Murray (20 pontos e quatro assistências).

MAIS ADIAMENTO

Marcada para esta quarta-feira, em Washington, a partida entre Washington Wizards e Utah Jazz está adiada. O anúncio foi feito pela equipe da capital por meio de uma rede social na noite de terça. Segundo os Wizards, a equipe sofre com um surto de covid-19 e casos suspeitos, não podendo contar com o mínimo de oito jogadores, número necessário para a realização da partida.

Este é o quinto jogo adiado desde o início da temporada, em dezembro. A NBA ainda não divulgou uma nova data para o confronto. "O jogo de quarta-feira contra o Utah Jazz na capital foi adiado de acordo com os protocolos de saúde e segurança da liga. Devido ao rastreamento contínuo de contato com a equipe, não temos os oito jogadores necessários disponíveis para prosseguir com o jogo", informou os Wizards.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 137 x 134 Miami Heat

Brooklyn Nets 122 x 116 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 87 x 117 Utah Jazz

Houston Rockets 100 x 117 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 102 x 112 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 95 x 104 Indiana Pacers

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers