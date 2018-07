Lakers derrotam Spurs e Kobe fica próximo de bater Michael Jordan

O astro Kobe Bryant não conseguiu superar Michael Jordan para se tornar o terceiro maior cestinha da história da NBA, mas mesmo assim não tem o que reclamar da rodada de sexta-feira da NBA. Afinal, o Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs por 112 a 110, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação, com uma grande atuação de Nick Young.

Young anotou 29 pontos, incluindo a cesta de três que definiu o triunfo do Lakers a 7s4 do fim do tempo extra. Já Bryant marcou 22 pontos - ele precisava de trinta para igualar Jordan como terceiro maior cestinha da história da NBA, marca que deverá ser alcançada neste domingo, quando o Lakers vai enfrentar o Minnesota Timberwolves fora de casa.

Após a partida de sexta-feira, Bryant acumula 32.284 pontos contra os 32.292 de Jordan. Ambos estão atrás de Kareem Abdul-Jabbar, o líder em pontos anotados na história da liga norte-americana de basquete, com 38.387, e de Karl Malone, com 36.928.

Jordan Hill contribuiu para o triunfo do Lakers com 14 pontos e dez rebotes, enquanto Carlos Boozer somou 14 pontos e 13 rebotes. Com esse resultado, o time de Los Angeles passa a somar sete vitórias e 16 derrotas, na antepenúltima colocação na Conferência Oeste.

Tim Duncan marcou 19 pontos e obteve 18 rebotes pelo Spurs, que vinha embalado por uma série de seis vitórias e agora acumula 16 triunfos e sete derrotas na temporada 2014/2015 da NBA, em sétimo lugar no Oeste. O brasileiro Tiago Splitter começou a partida no banco de reservas e teve atuação discreta nos 15 minutos que permaneceu em quadra, com seis pontos, uma assistência e um rebote.

A volta de LeBron James não foi suficiente para evitar a derrota do Cleveland Cavaliers, mesmo que o astro tenha brilhado na rodada de sexta-feira da NBA. Porém, ele foi suplantado pelo New Orleans Pelicans, que venceu a sua equipe por 119 a 114, em casa.

Tyreke Evans marcou 31 pontos pelo Pelicans e Ryan Anderson fez 30, incluindo oito cestas de três. Assim, a equipe superou até mesmo a perda de Anthony Davis, contundido, que deixou a quadra ainda no primeiro quarto. Agora, o Pelicans soma 11 vitórias e 11 derrotas, em oitavo lugar na Conferência Oeste.

Após desfalcar o Cavaliers em um jogo por causa de dores no joelho, LeBron voltou ao time e foi o cestinha da partida com 41 pontos. Kevin Love anotou 21 e o brasileiro Anderson Varejão somou 11 pontos e sete rebotes nos 18 minutos em que atuou pelo time de Cleveland, quinto colocado da Conferência Leste com 13 vitórias e nove derrotas.

Também pela rodada de sexta-feira da NBA, o Washington Wizards encerrou uma sequência de nove vitórias do Los Angeles Clippers ao derrotá-lo por 104 a 96, em casa. Reserva, o brasileiro Nenê Hilário atuou por 22 minutos e contribuiu para o triunfo com nove pontos, cinco rebotes e duas assistências.

O time de Washington anotou os últimos 12 pontos do segundo quarto e fechou o primeiro tempo vencendo a partida por 57 a 42. Depois disso, não teve o seu triunfo ameaçado, tanto que sua vantagem nunca foi menor do que oito pontos no restante do confronto.

Bradley Beal foi o cestinha da partida com 29 pontos e John Wall somou 11 assistências e dez rebotes pelo Wizards, terceiro colocado na Conferência Leste com 16 vitórias e seis derrotas. Chris Paul marcou 19 pontos pelo Clippers, quinto colocado do Oeste com 16 triunfos em 22 partidas.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA: Chicago Bulls 115 x 106 Portland Trail Blazers Washington Wizards 104 x 96 Los Angeles Clippers Atlanta Hawks 87 x 81 Orlando Magic Boston Celtics 95 x 101 New York Knicks Brooklyn Nets 88 x 70 Philadelphia 76ers Toronto Raptors 106 x 94 Indiana Pacers Memphis Grizzlies 113 x 107 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 92 x 111 Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans 119 x 114 Cleveland Cavaliers Phoenix Suns 103 x 105 Detroit Pistons Utah Jazz 95 x 100 Miami Heat San Antonio Spurs 110 x 112 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA: Dallas Mavericks x Golden State Warriors Charlotte Hornets x Brooklyn Nets Indiana Pacers x Portland Trail Blazers Orlando Magic x Atlanta Hawks Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies Houston Rockets x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Detroit Pistons