Lakers divulgam que LeBron James está de fora do resto da temporada da NBA

A temporada 2018/2019 acabou para LeBron James. O astro de 34 anos está em seu primeiro ano com o Los Angeles Lakers e, por conta das lesões que sofreu no decorrer da temporada, a equipe decidiu por poupá-lo dos compromissos que ainda faltam até os playoffs.

Os Lakers divulgaram uma nota oficial neste sábado divulgando a informação. A franquia da Califórnia, através de seu presidente de operações de basquete, Earving 'Magic' Johnson, e de seu gerente geral, Rob Pelinka, justificou a decisão com base nos problemas físicos.

Segunda a nota, em tradução livre: "Depois de consultar a comissão médica, nós decidimos por segurar LeBron dos jogos que restam nesta temporada. Esta decisão permitirá que sua virilha se cure plenamente, e é o melhor para o sucesso futuro de ambos, LeBron e os Lakers"

O comunicado de Los Angeles diz ainda que James viaja com o time para os compromissos fora de casa contra o New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder. A equipe dos Lakers ficou de fora dos playoffs da Conferência Oeste pelo sexto ano seguido após derrota para o Brooklyn Nets.

"This decision will allow his groin to fully heal, and is best for the future success of both LeBron and the Lakers."