Lakers e Blazers vencem e vão decidir Summer League da NBA pelo 2º ano seguido

Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers vão se enfrentar pelo segundo ano consecutivo na decisão da Summer League, torneio amistoso da pré-temporada da NBA realizado em Las Vegas. Na noite de segunda-feira, as duas equipes venceram seus jogos pelas semifinais e agora duelarão na decisão nesta terça, em Paradise, com o time da Califórnia tentando repetir a conquista de 2017.

Lakers e Blazers venceram os seis jogos que disputaram na Summer League. O time de Los Angeles conta com dois jogadores que participaram do torneio no ano passado - Josh Hart e Alex Caruso -, enquanto a equipe de Portland possui três - Zach Collins, Caleb Swanigan e Jake Layman.

O triunfo do Lakers foi o mais difícil de ser conquistado, sendo assegurado apenas na segunda prorrogação, quando sacramentou a sua vitória por 112 a 109. Hart, considerado favorito ao prêmio de MVP da Summer League, marcou 37 pontos e capturou nove rebotes. Svi Mykhailiuk fez 31 pontos e Jeff Ayres acrescentou 20.

Billy Preston errou um arremesso de três no estouro do cronômetro que levaria o duelo para um terceiro tempo extra. Collin Sexton liderou o Cavaliers ao marcar 27 pontos.

Também na noite de segunda-feira, o Blazers superou o Memphis Grizzlies por 97 a 92 com "double-doubles" de Swanigan e Collins. Swanigan fechou o jogo com 21 pontos e 16 rebotes, enquanto Collins acumulou 13 pontos e 12 rebotes. Já Archie Goodwin acrescentou 22 pontos. Brandon Goodwin, com 27 pontos, e Kobi Simmons, com 23, foram os destaques do Grizzlies.