Lakers é campeão da Conferência Oeste e encara Celtics na final da NBA

O ala-armador Kobe Bryant e o polêmico ala Ron Artest foram responsáveis por comandar neste sábado, 29, o Los Angeles Lakers na vitória por 111 a 103 sobre o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, no sexto jogo das finais da Conferência Oeste da NBA, que ganhou por 4 a 2 a melhor de sete jogos, este último disputado no US Airways Center, de Phoenix.

Ainda não foi desta vez que o armador brasileiro Leandrinho disputará uma final de NBA, que começou no banco de reservas, jogou 18 minutos, fez sete pontos e deu duas assistências.

O Lakers conseguiu chegar à decisão do título contra o Boston Celtics, que ficou com o título da Conferência Leste. A série melhor de sete começa na próxima quinta-feira, no Staples Center.

Artest sabia que estava inspirado, que o Suns estava abalado e que depois da façanha da cesta milagrosa do quinto jogo, Bryant, o líder da equipe, deu a ele toda sua confiança para que fosse seu braço direito, em vez do ala-pivô espanhol Pau Gasol.

Tudo acabou sendo perfeito para o Lakers, que viu como Bryant dominava totalmente a defesa adversária, e Artest se mostrava seguro nos arremessos.

Além disso, o Lakers tinha o domínio no garrafão e pouco a pouco foi impondo seu melhor jogo e consistência no ataque para ir para o intervalo da partida com a vantagem parcial de 12 pontos (62 a 53) que ia ser decisiva.

Bryant conseguiu 37 pontos, seis rebotes, deu duas assistências e roubou duas bolas. Artest contribuiu com o companheiro de equipe e converteu 25 pontos, pegou quatro rebotes, roubou três bolas e deu duas Assistências.

"Esta vez soubemos ajustar nossa defesa nos momentos decisivos e aí se abriu o caminho para a vitória", declarou o técnico do Lakers Phil Jackson. "Agora estamos de novo nas finais e com a vantagem de campo, mas com um rival que sabe muito bem como ganhar como visitante", avaliou.

Mas o Lakers está, obviamente, pronto para a esperada e ansiada revanche das finais de 2008, quando o Celtics ganhou por 4 a 2 a série e conseguiu o 12º titulo de campeão da NBA. O Suns, com o ala-pivô Amar Stoudemire, voltou a demonstrar que enquanto não conseguir fazer uma melhor defesa nos jogos decisivos nunca vai consguir um título. Os 27 pontos e quatro rebotes de Stoudemire não serviram para conseguir a vitória e forçar o sétimo jogo.