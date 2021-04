Lakers e Raptors têm jogadores suspensos e multados após briga em quadra na NBA

A NBA anunciou na noite de quinta-feira que jogadores do Los Angeles Lakers e do Toronto Raptors foram suspensos por um jogo na temporada regular. A decisão foi tomada após uma briga na vitória do time da Califórnia sobre o do Canadá, em Tampa, na Flórida, por 110 a 101, na última terça.

Em um comunicado oficial, a liga anunciou que o armador Talen Horton-Tucker, dos Lakers, e Fred VanVleet e DeAndre’ Bembry, dos Raptors, foram suspensos da próxima partida de seus respectivos times. A punição aconteceu por conta dos jogadores terem saído do banco de reservas durante a briga que acontecia na quadra.

Além da suspensões, a liga também anunciou multas aos outros envolvidos. O ala OG Anunoby, dos Raptors, foi multado em US$ 30 mil (R$ 169 mil na cotação atual), e Montrezl Harrell, pivô dos Lakers, em US$ 20 mil (R$ 112,7 mil) devido aos seus papéis no incidente.

Os Lakers (32 vitórias e 20 derrotas), que continuam sem LeBron James e Anthony Davis, estão caindo na Conferência Oeste, atualmente em quinto lugar. Já os Raptors (20-32), que já estavam sem Fred VanVleet nas últimas duas partidas devido a uma lesão no quadril, estão na 11.ª posição do Leste.

Os dois times entraram em quadra na rodada de quinta-feira. Enquanto Horton-Tucker foi ausência na derrota dos Lakers contra o Miami Heat por 110 a 104, Bembry e VanVleet não participaram da derrota dos Raptors para o Chicago Bulls por 112 a 113.