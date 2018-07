Lakers e Spurs perdem na estreia nos playoffs da NBA

Melhores equipes da Conferência Oeste da NBA na temporada regular, o San Antonio Spurs e o Los Angeles Lakers foram surpreendidos no domingo e perderam na estreia nos playoffs. Em casa, o Spurs sofreu com a ausência do argentino Manu Ginobili, contundido, e foi derrotado pelo Memphis Grizzlies por 101 a 98. O brasileiro Tiago Splitter não atuou por opção do técnico Gregg Popovich.

O Spurs iniciou o minuto final da partida com quatro pontos de vantagem (98 a 94), mas foi ultrapassado pelo Grizzlies e viu Richard Jefferson errar um arremesso de três pontos no último lance, em uma tentativa de levar o duelo para a prorrogação. Zach Randolph foi o cestinha da partida com 25 pontos e ainda obteve um "double-double" ao conseguir 14 rebotes. Tim Duncan também conseguiu um "double-double", com 16 pontos e 13 rebotes, e Tony Parker anotou 20 pontos para o Spurs.

Também fora de casa, o New Orleans Hornets superou o Los Angeles Lakers por 109 a 100, graças ao excelente desempenho de Chris Paul, que conseguiu um "double-double" com 33 pontos e 14 assistências. Kobe Bryant foi o cestinha do duelo com 34 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota dos atuais bicampeões da NBA.

A boa atuação do brasileiro Nenê Hilário não evitou a derrota do Denver Nuggets na estreia nos playoffs da NBA. Fora de casa, a equipe perdeu para o Oklahoma City Thunder por 107 a 103. O pivô foi o principal destaque da sua equipe, com 22 pontos, oito rebotes e duas roubadas de bola nos 33 minutos em que atuou. O Thunder foi liderado no triunfo por Kevin Durant, que foi o cestinha da partida com 41 pontos.

Com uma cesta de três pontos de Ray Allen quando faltavam 11 segundos para o fim, o Boston Celtics abriu o duelo com o New York Knicks com uma vitória por 87 a 85, em casa. Quando faltava um segundo para o final, Carmelo Anthony errou um arremesso de três pontos par o Knicks. Allen anotou 24 pontos na partida e Kevin Garnett obteve um "double-double", com 15 pontos e 13 rebotes. Amare Stoudemire foi o cestinha do duelo com 28 pontos e ainda obteve 11 rebotes.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira, com a disputa de duas partidas. O Miami Heat recebe o Philadelphia 76ers e o Chicago Bulls encara o Indiana Pacers. Heat e Bulls lideram as séries, válidas pela Conferência Leste, por 1 a 0.