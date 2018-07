Lakers e Spurs reagem e vencem nos playoffs da NBA

Donos das melhores campanhas da Conferência Oeste na temporada regular da NBA, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers decepcionaram na abertura dos playoffs. Mas tiveram forças para reagir e, com vitórias em casa na noite de quarta-feira, conseguiram empatar suas séries contra Memphis Grizzlies e New Orleans Hornets, respectivamente. Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder ganhou mais uma e já abriu 2 a 0 sobre o Denver Nuggets.

Atual bicampeão da liga norte-americana de basquete, o Lakers tinha sido surpreendido em casa na abertura dos playoffs, ao perder para o Hornets. Mas a reação veio na noite de quarta-feira, quando o time de Los Angeles, empurrado por sua fanática torcida, ganhou por 87 a 78. Assim, a série melhor de sete jogos está empatada em 1 a 1, sendo que o próximo confronto será disputado em Nova Orleans, na sexta-feira.

No jogo de quarta-feira, Kobe Bryant teve uma atuação abaixo de sua média, ao somar apenas 11 pontos. O outro astro do Lakers, Pau Gasol, também obteve uma produção baixa: oito pontos e cinco rebotes. Assim, o destaque do time de Los Angeles na vitória acabou sendo o pivô Andrew Bynum, com 17 pontos e 11 rebotes. Do lado do Hornets, os melhores em quadra foram Trevor Ariza, com 22 pontos, e Chris Paul, com 20.

Para o Spurs, dono da melhor campanha da Conferência Oeste na temporada regular, a noite também foi de redenção. Para isso, contou com a volta do argentino Ginobili, que tinha sido desfalque na derrota na abertura da série por causa de contusão no cotovelo direito. Apesar de ainda sentir algumas dores, ele foi decisivo para a vitória sobre o Memphis Grizzlies por 93 a 87, em San Antonio, empatando o confronto em 1 a 1.

Ginobili somou 17 pontos e sete rebotes, mas também contou com a ajuda dos companheiros para chegar à vitória. Três jogadores do Spurs terminaram a partida com 16 pontos somados: Tim Duncan, Richard Jefferson e George Hill. Do lado do Grizzlies, destaque para Marc Gasol, com 12 pontos e 17 rebotes, e para Sam Young, com 17 pontos. Agora, a série vai para Memphis, sendo que o próximo jogo será realizado no sábado.

Ainda na rodada de quarta-feira dos playoffs da NBA, o Thunder voltou a vencer em Denver, ao fazer 106 a 89, e abriu 2 a 0 na série, ficando em situação confortável para definir a classificação em casa - os dois próximos jogos são em Oklahoma City, sendo um no sábado e outro na segunda-feira. Dessa vez, nem a boa atuação do brasileiro Nenê, com 16 pontos e nove rebotes, foi capaz de evitar a derrota do Nuggets.

Como sempre, o destaque do Thunder foi a dupla formada pelos jovens astros Kevin Durant e Russell Westbrook. O primeiro somou 23 pontos, enquanto o segundo terminou o jogo com 22. O time de Oklahoma City ainda contou com boa atuação do reserva James Harden, com 18 pontos marcados. Do lado do Nuggets, Nenê fez um grande trabalho em quadra, mas o cestinha foi mesmo Ty Lawson, que conseguiu fazer 20 pontos.

Nesta quinta-feira, três jogos acontecem pelos playoffs da NBA: Philadelphia 76ers x Miami Heat, Indiana Pacers x Chicago Bulls e Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks.