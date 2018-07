Lakers encerram série negativa e batem Washington Wizards na NBA

WASHINGTON - O Los Angeles Lakers aproveitou bem a oportunidade de enfrentar a pior equipe da temporada 2012/2013 da NBA para encerrar uma sequência de quatro derrotas. Na rodada de sexta-feira da liga norte-americana de basquete, a equipe superou o Washington Wizards por 102 a 96, fora de casa, e agora soma 10 triunfos em 24 partidas.

Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto Dwight Howard somou 14 rebotes e 12 pontos para os Lakers. Cartier Martin, na sua melhor atuação na temporada, foi o principal destaque dos Wizards, com 21 pontos. Já o brasileiro Nenê atuou por 22 minutos, com 17 pontos, oito rebotes e três assistências para a equipe de Washington, que venceu apenas três dos 20 jogos que disputou no campeonato.

O brasileiro Anderson Varejão teve excelente desempenho no garrafão, mas não conseguiu evitar que o Cleveland Cavaliers fosse derrotado pelo Milwaukee Bucks por 90 a 86, em casa. Líder em rebotes na NBA, Varejão conseguiu 18 na partida de sexta-feira. Ele também fez oito pontos e deu quatro assistências nos 32 minutos em que permaneceu em quadra.

Varejão chegou a dar um susto durante o primeiro tempo, quando precisou deixar a quadra em razão de uma pancada na perna esquerda. O brasileiro foi examinado e voltou a jogar após a constatação de que não tinha sofrido lesão. Kyrie Irving fez 26 pontos para o Cleveland, que perdeu sete das últimas oito partidas.

Monta Ellis brilhou pelos Bucks e conseguiu a sua maior pontuação na temporada, com 33 pontos. Já Larry Sanders fez 10 pontos e conseguiu 10 rebotes para a equipe de Milwaukee, que venceu os últimos quatro jogos e conseguiu o nono triunfo consecutivo sobre o Cleveland.

O Houston Rockets superou o Boston Celtics por 101 a 89, em casa, na noite de sexta-feira. James Harden foi o cestinha da partida com 21 pontos, sendo 10 deles no terceiro quarto. Paul Pierce marcou 18 pontos para o Celtics e Rajon Rondo somou 15 pontos e 13 assistências.

Leandrinho Barbosa foi pouco aproveitado pelos Celtics. O brasileiro atuou por apenas seis minutos, não pontuou, mas conseguiu dois rebotes e deu duas assistências.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors 95 x 74 Dallas Mavericks

Washington Wizards 96 x 102 Los Angeles Lakers

Indiana Pacers 95 x 85 Philadelphia 76era

Orlando Magic 99 x 85 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 107 x 105 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 86 x 90 Milwaukee Bucks

New Orleans Hornets 102 x 113 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 101 x 89 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 113 x 103 Sacramento Kings

Phoenix Suns 99 x 84 Utah Jazz

Denver Nuggets 99 x 84 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Charlotte Bobcats x Orlando Magic

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Washington Wizards

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Utah Jazz x Memphis Grizzlies