Lakers fatura Conferência Oeste e faz final com Celtics

PHOENIX - O Los Angeles Lakers vai disputar mais uma final da NBA contra o Boston Celtics. Com atuação brilhante de Kobe Bryant, com 37 pontos, e bom desempenho de Ron Artest, com 25 pontos, o Lakers derrotou o Phoenix Suns, fora de casa, por 111 a 103 e faturou o título da Conferência Oeste.

Com a vitória, a equipe de Los Angeles encerrou a série melhor de sete jogos com um triunfo por 4 a 2. Agora, Lakers e Celtics, duas das mais tradicionais equipes da NBA, vão se enfrentar em uma final pela 12ª vez. A série decisiva começará a ser disputada na quinta-feira em Los Angeles.

Na partida de sábado, Bryant anotou nove pontos nos dois minutos finais, incluindo uma cesta de três pontos quando restavam 34 segundos para o final do jogo e colocou o Lakers em vantagem de 107 a 100, praticamente definindo o triunfo de sua equipe.

O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 18 minutos, com sete pontos e duas assistências. Amare Stoudemire, que pode estar de saída do Suns, fez 27 pontos, enquanto Steve Nash terminou o jogo com 21 pontos e nove assistências. Mas não foram suficientes para baterem um time liderado por Bryant, que anotou 30 ou mais pontos pela décima vez nos seus 11 últimos jogos nos playoffs.

Com o desempenho de sábado, Bryant chegou aos 75 jogos de playoffs com mais de 30 pontos, empatando marca do lendário Kareem Abdul Jabbar. Mas ainda está distante de Michael Jordan, que fez ao menos 30 pontos em 109 partidas dos playoffs da NBA.

Channing Frye registrou 12 pontos e 13 rebotes para o Suns, que só conseguiu disputar duas finais de NBA e foi derrotado em ambas. Goran Dragic anotou dez dos seus 12 pontos no último quarto, quando o Phoenix se recuperou e diminuiu a vantagem do Lakers para três pontos.

O Lakers teve até 18 pontos de vantagem, pouco antes do final do segundo quarto, e ganhava por 17 pontos no começo do quarto final (91 a 74). Com quatro reservas e Stoudemire em quadra, o Suns reagiu e chegou a lutar pela vitória, mas não conseguiu evitar a repetição da final da temporada 2007/2008 da NBA, quando o Boston Celtics faturou o título ao derrotar o Los Angeles Lakers.