Lakers homenagearão Shaquille O'Neal com estátua em seu ginásio

Um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos na NBA, o ex-pivô Shaquille O'Neal receberá uma homenagem concedida a poucos pelo Los Angeles Lakers. A franquia, pela qual brilhou no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, anunciou que colocará uma estátua do ex-atleta no lado de fora do Staples Center, ginásio onde manda seus jogos.

"Estamos ansiosos por ter o Shaq ao lado de outras lendas que foram honradas com estátuas no Staples Center", disse a presidente e uma das donas do Lakers, Jeanie Buss. "Ele é um gigante não só de tamanho, mas também de estatura e pelo que alcançou com o Lakers. Shaq fez do Staples Center uma das arenas mais famosas e de maior sucesso no mundo. É uma honra muito merecida."

Shaquille O'Neal foi um dos grandes pivôs da história da NBA. Escolhido no Draft de 1992 pelo Orlando Magic, brilhou com a camisa do Lakers a partir de 1996, faturando três títulos da NBA pela equipe, em 2000, 2001 e 2002, e sendo eleito o MVP (jogador mais valioso) de todas estas finais. Ainda atuou pelo Miami Heat, onde também foi campeão, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, mas sem repetir as incríveis atuações dos tempos de Los Angeles.

Ao longo dos quase 20 anos de carreira na NBA, teve médias de 23,7 pontos, 10,9 rebotes e 2,3 tocos por partida. Por conta de todos estes números, será apenas o quarto jogador homenageado pelo Lakers com uma estátua no Staples Center, ao lado de Jerry West, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

O Lakers informou que a estátua será inaugurada durante a próxima temporada, com data ainda a ser definida. Shaquille O'Neal ficou sabendo da homenagem quando participava de um programa de entrevistas de uma TV norte-americana e não acreditou quando foi informado. "Você está brincando?", repetiu diversas vezes. "Isso é incrível!", celebrou.