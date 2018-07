Lakers homenageiam ídolo e time vence mais uma para espantar crise

LOS ANGELES - Em uma noite que foi marcada pela homenagem ao ídolo e ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar, o Los Angeles Lakers voltou a vencer pela NBA ao derrotar o Phoenix Suns por 114 a 102, na última sexta-feira, 16, quando deu um novo passo para afastar a crise do time, que amarga um início de temporada ruim, na qual acumula apenas quatro triunfos em nove partidas até aqui.

Presente ao Staples Center, Abdul-Jabbar ganhou uma estátua de bronze durante cerimônia no local, sendo que foi retratado dando o seu tradicional gancho, jogada com a qual se consagrou e que ele eternizou no basquete. Emocionando com a homenagem, o ex-jogador ainda contou ao seu lado, na última sexta, com a presença do astro Magic Johnson, com o qual conquistou cinco títulos da NBA pelos Lakers.

Inspirado com a presença de ídolos deste quilate no Staples Center, Kobe Bryant empurrou o Lakers rumo à vitória. Com 31 pontos, ele foi o cestinha da partida e ainda ajudou a sua equipe com seis assistências e dois rebotes. Metta World Peace, com 22 pontos, também brilhou.

E a equipe da casa superou o Suns mesmo sem contar com Steve Nash, que não atuou por causa de uma lesão na perna esquerda que deverá deixá-lo de fora do Lakers por pelo menos cinco jogos, informou a franquia. A ausência do jogador foi compensada também pelas boas atuações de Dwight Howart (18 pontos e 12 rebotes) e Pau Gasol (16 pontos e dez rebotes), ambos assim conquistando "double-double".

Pelo Suns, o esloveno Goran Dragic, com 22 pontos e sete assistências, e o argentino Luis Scola, com 18 pontos e oito rebotes, foram os maiores destaques da equipe, que ainda teve Michael Beasley contabilizando 14 pontos e nove assistências.

ÚLTIMO INVICTO. O último invicto da NBA caiu na noite da última sexta-feira. O New York Knicks, que vinha de seis vitórias em seis jogos, foi derrotado pelo Memphis Grizzlies por 105 a 95, fora de casa. Com o triunfo, o time ainda passou a ostentar agora a melhor campanha deste início de temporada, sendo que acumulou a sua sétima vitória seguida e perdeu apenas um duelo até aqui, o de estreia.

Com 20 pontos e 15 rebotes, Zach Randolph brilhou pelo Memphis, que ainda teve o espanhol Marc Gasol decisivo com 24 pontos e sete rebotes. Já pelo lado do Knicks, Carmelo Anthony e Raymond Felton assinalaram 20 e 18 pontos, respectivamente, enquanto Rasheed Wallace colaborou com 13.

Confira os resultados da última sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 99 x 93 Utah Jazz

Indiana Pacers 103 x 83 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 106 x 110 Orlando Magic

New Orleans Hornets 95 x 110 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 98 x 106 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 105 x 95 New York Knicks

Sacramento Kings 96 x 112 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 119 x 117 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 114 x 102 Phoenix Suns

Confira dos jogos deste sábado:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Washington Wizards x Utah Jazz

Charlotte Bobcats x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x New Orleans Hornets

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Miami Heat