Lakers perde para o Bucks fora de casa na NBA

Kobe Bryant anotou 27 pontos, deu nove assistências e obteve oito rebotes, mas não conseguiu impedir o mais novo tropeço do Lakers como visitante. Nesta temporada, a equipe disputou oito jogos fora de casa e venceu apenas um. Andrew Bynum somou 15 pontos e nove rebotes, enquanto Pau Gasol terminou a partida com 15 rebotes e 12 pontos.

Em boa fase, o Houston Rockets conseguiu a sua nona vitória nos últimos dez jogos ao superar o New York Knicks por 97 a 84. Chase Budinger anotou 19 pontos, enquanto Jordan Hill somou 14 pontos e 11 rebotes. Amare Stoudemire foi o cestinha da partida com 23 pontos. Tyson Chandler anotou 14 pontos e obteve 11 rebotes para o Knicks, que não contou mais uma vez com o lesionado Carmelo Anthony.

Também no sábado, o Philadelphia 76ers derrotou o Detroit Pistons por 95 a 74, com um "triple-double" de Andre Iguodala, com dez pontos, dez assistências e dez rebotes. Além disso, o Washington Wizards venceu o Charlotte Bobcats por 102 a 99, o Phoenix Suns superou o Memphis Grizzlies por 86 a 84 e o Utah Jazz bateu o Sacramento Kings por 96 a 93.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

