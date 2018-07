Lakers perdem fora e vêem a classificação para os playoffs ficar ameaçada

MILWAUKEE - O Los Angeles Lakers sofreu um duro revés em sua luta para se aproximar dos playoffs da NBA. Jogando fora de casa, o time californiano foi derrotado pelo Milwaukee Bucks por 113 a 103, na rodada de quinta-feira da liga norte-americana de basquete, e desperdiçou uma boa oportunidade de abrir duas vitórias de vantagem sobre o Utah Jazz na oitava colocação da Conferência Oeste, último posto da zona de classificação para a próxima fase da competição.

O resultado deixou a equipe de Kobe Bryant com 37 vitórias e 36 derrotas, enquanto o Utah, atual nono colocado, possui 36 triunfos e as mesmas 36 derrotas, podendo assim igualar a campanha do Lakers caso supere o Portland Trail Blazers, fora de casa, nesta sexta-feira. Já o Bucks consolidou ainda mais a sua condição de oitavo colocado da Conferência Leste, na qual agora contabiliza agora 35 vitórias e 36 derrotas.

O Lakers acabou sucumbindo fora de casa em um jogo no qual chegou a ter uma vantagem de dez pontos no primeiro período. Porém, a defesa da equipe se mostrou frágil e nem mesmo a atuação regular de Kobe, cestinha do confronto, com 30 pontos, foi suficiente para salvar a franquia da derrota. Bryant, porém, só acertou seis de 17 arremessos de quadra, anotando o resto de seus pontos em lances livres. Steve Nash, com 16 pontos, foi o segundo maior pontuador do time, que ainda teve Dwight Howard contabilizando um "double-double" de 15 pontos e 15 rebotes.

Pelo lado do Bucks, Larry Sanders foi o maior destaque, com 21 pontos e 13 rebotes. O turco Ersan Ilyasova e o armador Brandon Jennings também foram decisivos para a equipe da casa, com 20 pontos cada um, enquanto Monta Ellis também esteve bem com 18 pontos e nove assistências.

O Lakers teve como consolo, ao menos, o fato de que o Dallas Mavericks, rival direto por uma vaga nos playoffs, foi superado de forma contundente pelo Indiana Pacers por 103 a 78, em pleno Texas, na rodada de quinta-feira. O triunfo fora de casa fez jus à campanha do vice-líder da Conferência Leste, agora com 46 vitórias e 27 derrotas. Já a equipe de Dirk Nowitzki está na décima posição do Oeste, com 35 triunfos e 37 derrotas.

Nowitzki, por sinal, liderou a equipe texana com 21 pontos e sete rebotes, mas o Pacers teve uma atuação coletiva bem superior, empurrada por Paul George, cestinha do confronto com 24 pontos.

No outro duelo disputado nesta quinta, o Sacramento Kings derrotou o Phoenix Suns por 117 a 103, fora de casa, em um confronto entre dois times que realizam campanhas ruins na Conferência Oeste e não possuem maiores pretensões nesta edição da NBA.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Boston Celtics x Atlanta Hawks

New York Knicks x Charlote Bobcats

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

New Orleans Hornets x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Utah Jazz