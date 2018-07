Lakers perdem para o líder Grizzlies e se mantém na lanterna

No duelo entre o melhor e o pior time da Conferência Oeste, deu a lógica na rodada de quarta-feira da NBA. O Los Angeles Lakers bem que tentou, fez um jogo disputado diante do Memphis Grizzlies, mas não foi páreo para o time do Tennessee e caiu por 99 a 93, mesmo atuando em casa. Foi a 12.ª derrota do Lakers em 15 jogos, na lanterna do Oeste, justamente o oposto do Grizzlies, que venceu 13 vezes e é o líder.

O cestinha da noite mais uma vez foi Kobe Bryant, com 22 pontos, mas o veterano de 36 anos teve aproveitamento ruim nos arremessos novamente, acertando apenas cinco dos 15 que tentou. Pelo lado do Grizzlies, destaque para os 19 pontos de Mike Conley e Marc Gasol. O pivô espanhol ainda contribuiu com 11 rebotes.

Se o líder do Oeste venceu, o do Leste não deixou por menos. Mesmo atuando na casa do adversário, o Toronto Raptors bateu o Atlanta Hawks por 126 a 115, conquistando sua 13.ª vitória em 15 partidas disputadas. A equipe canadense não contou com os brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo. O Hawks é o quinto da conferência, com sete triunfos, e hoje também estaria classificado para os playoffs.

O cestinha do confronto foi DeMar DeRozan, com 27 pontos, mas os reservas Lou Williams e Greivis Vásquez contribuíram com 22 e 21, respectivamente. Kyle Lowry ainda teve um "double-double", com 14 pontos e 13 assistências. Pelo lado do Hawks, destaque para os 24 pontos e 12 assistências de Jeff Teague.

Sem contar com Nenê, ainda sentindo uma lesão no pé, o Washington Wizards foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers por 113 a 87, fora de casa. Anderson Varejão foi titular e anotou 10 pontos e sete rebotes para os anfitriões, mas o destaque foi LeBron James, que terminou a partida com 29 pontos, 10 rebotes e oito assistências.

Tiago Splitter e Leandrinho também não atuaram, mas suas equipes venceram e seguem bem no Oeste. O San Antonio Spurs derrotou o Indiana Pacers por 106 a 100, em casa, graças aos 28 pontos de Manu Ginóbili, e é o quinto da conferência. Já o Golden State Warriors passou pelo Orlando Magic fora de casa, por 111 a 96, e é o segundo. Destaque novamente para Stephen Curry, também com 28 pontos.

Em outros jogos importantes da rodada, o Dallas Mavericks bateu o New York Knicks na prorrogação por 109 a 102, graças aos 30 pontos de Dirk Nowitzki e aos 17 pontos e 25 rebotes de Tyson Chandler. O Los Angeles Clippers passou pelo Detroit Pistons, mesmo fora de casa, por 104 a 98, com 25 pontos do reserva Jamal Crawford. Já o Houston Rockets contou com os 26 pontos de James Harden para bater o Sacramento Kings por 102 a 98.

A NBA para nesta quinta-feira por conta do dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, e por isso não terá rodada disputada. A temporada voltará normalmente na sexta-feira com 12 jogos.

Confira os resultados da NBA na rodada de quarta-feira:

Charlotte Hornets 97 x 105 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 113 x 87 Washington Wizards

Orlando Magic 96 x 111 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 91 x 99 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 109 x 102 New York Knicks

Atlanta Hawks 115 x 126 Toronto Raptors

Detroit Pistons 98 x 104 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 102 x 89 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 86 x 103 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 97 x 82 Utah Jazz

San Antonio Spurs 106 x 100 Indiana Pacers

Phoenix Suns 120 x 112 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 93 x 99 Memphis Grizzlies

Acompanhe as partidas de sexta-feira na NBA:

Boston Celtics x Chicago Bulls

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Atalana Hawks x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Indiana Pacers x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves