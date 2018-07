Lakers recebem anéis de campeões 2009/10

LOS ANGELES - Os jogadores e a comissão técnica do Los Angeles Lakers receberam nesta terça-feira os anéis de campeões da temporada passada da NBA.

A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada no Staples Center, em Los Angeles, logo antes da estreia do time local na temporada 2010/11 contra o Houston Rockets.

Em uma quadra iluminada com as cores do Lakers, foi exibido um vídeo com algumas das jogadas mais espetaculares da equipe californiana na última temporada.

O comissário da NBA, David Stern, cumprimentou a organização e a torcida antes de premiar o técnico Phil Jackson, que recebeu seu 11.º anel como treinador. "É por isso que jogamos", resumiu Jackson.