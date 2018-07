Lakers são campeões em torneio de verão da NBA e Lonzo Ball é eleito MVP

Em final disputada nesta segunda-feira (17/07), em Las Vegas, o Los Angeles Lakers bateu o Portland Trail Blazers por 110 e 98 e foi campeão da Summer League, torneio preparatório para a temporada regular da NBA, que inicia em outubro.

Segunda escolha no último draft, o armador Lonzo Ball não disputou a final por escolha do técnico Jud Buechle, mas ainda assim foi eleito o melhor jogador do torneio. As médias do jovem atleta ao longo do campeonato foram de de 16.3 pontos, 9.3 assistências, 7.7 rebotes, 2.5 roubos de bola e ainda um toco por partida.

O destaque na final foi outro iniciante: Kyle Kuzma, 27ª escolha do draft, que alcançou um duplo-duplo com 30 pontos e 10 rebotes. Um novato também chamou a atenção pelo Trail Blazers: Caleb Swanigan, 26º a ser selecionado, também alcançou dois dígitos em duas marcas com 25 pontos e 12 rebotes.

Após uma temporada desastrosa, em que conquistou apenas 26 vitórias em 82 jogos, o Lakers aposta em Lonzo Ball como a próxima estrela do time, iniciando um processo de reestruturação da tradicional franquia, a segunda maior campeã da NBA com dezesseis títulos.